Na Lata: Soma Urbanismo vai lançar 6 empreendimentos e expandir para fora do ES

Muitos dos planos que a Soma Urbanismo fez para 2020 precisaram ser adaptados e passar por um novo planejamento, assim como aconteceu com a grande parte das empresas neste ano em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas mesmo em meio ao cenário adverso, a companhia - que atua há 11 anos no segmento imobiliário - desenvolveu novos projetos e tem investimentos previstos para os próximos meses e ano.
A empresa planeja lançar seis empreendimentos em 2021, sendo quatro deles no Espírito Santo - nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e Vila Velha - e dois na Bahia, em Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Com esses negócios no Estado vizinho, a Soma vai ganhar pela primeira vez novos mercados e já está de olho em projetos na área de loteamentos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.
"Estamos crescendo no Espírito Santo, mas também estamos atentos às oportunidades em outros mercados do país"
Os seis loteamentos que vão ser lançados deverão receber mais de R$ 100 milhões em investimentos e a expectativa do empresário é que eles gerem em torno de R$ 300 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).
Ainda na área imobiliária, a Soma prevê construir em 2021 uma espécie de mini shopping aberto em São Mateus, o que Barbeitos chama de Street Mall com salas comerciais. Para esse empreendimento vão ser investidos de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões.
Antes mesmo, entretanto, dos projetos para o próximo ano, haverá agora em novembro o lançamento de uma plataforma de serviços para ajudar consumidores nas decisões ligadas ao setor da construção civil. Barbeitos conta que a ideia desse produto surgiu ainda em 2019, quando a Soma criou uma área de tecnologia e inovação dentro da empresa.
"Desde outubro de 2019, eu já tinha montado um setor de inovação para começar a pensar em soluções dentro do nosso ramo de atuação. Foi um momento de muito olhar interno e de buscas para entender as oportunidades que existem no mercado. Foi então que veio a pandemia e mostrou ainda mais a importância de desenvolvermos esse projeto, e esse momento contribuiu para pensarmos fora da caixa e buscarmos outras fontes de receitas."
O empresário conta que a ideia é disponibilizar uma ferramenta que concentre diversos serviços que facilitem o dia a dia do consumidor. Segundo ele, vai ser lançado um super app em que o cliente vai poder na mesma plataforma realizar pesquisas sobre a compra de um imóvel, ter acesso a arquitetos, a lojas de material de construção, a serviços de cartórios, entre outras facilidades. "Será um delivery de tudo ligado a esse universo", frisa.
A ideia da plataforma surgiu quando ele e sua equipe começaram a perceber os desafios dos clientes no dia a dia da relação com a compra de um imóvel. "Começamos a entender a jornada do cliente e as dores dele nesse processo. Quando ele fala que vai comprar um lote, ele financia durante anos, lida com banco, tem que mexer com documentos em cartório, terá que construir a casa e muitas vezes não sabe por onde começar e fora a resolução de tantas outras questões. Ou seja, percebemos que os clientes precisam de uma assistência além da compra em si do lote."
Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata" com Gustavo Bsrbeitos.
PERFIL
- Nome: Gustavo Barbeitos da Gama
- Empresa: Soma Urbanismo
- No mercado: Há 11 anos
- Cargo na empresa: Diretor-presidente
- Segmento: Imobiliário (Loteamentos)
- Atuação: Espírito Santo e, em breve, Bahia
- Funcionários: 65
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Fundamental para fazer o Brasil funcionar. Esse ano não foi exatamente como imaginávamos, mas tivemos bons aprendizados. Aos poucos vamos nos recuperando para, em 2021, passado todo esse período de eleição e a pandemia, podermos “decolar” de verdade.
Pandemia do novo coronavírus:
Mudou tudo, a forma com que nos relacionamos, trabalhamos, vivemos… Mas nos acelerou em muitos fatores também, principalmente o digital.
Pedra no sapato:
A burocracia para a liberação de projetos e licenciamentos, que é enorme.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
A concorrência joga sujo e de forma desleal, sem ética.
Solto fogos quando:
Vejo o cliente feliz com seu lote. Isso é muito gratificante.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria…:
A precarização e a forma com que as pessoas ainda enxergam os lotes. Muitos acham que é só “fechar a porta”, colocar uma cerca e, pronto, já está tudo resolvido. Muitas vezes a pessoa não tem nem autorização para fazer isso no local, não tem os documentos necessários, o mínimo de estrutura ou mesmo saneamento. O cliente compra achando que está realizando um sonho, mas tudo vira um pesadelo.
Minha empresa precisa evoluir em:
Todas as áreas. A gente está sempre em busca de mais evolução, mais desenvolvimento. Temos um profissional na equipe especializado em melhoria contínua justamente para isso, estar sempre melhorando nossos resultados, produtos e serviços.
Se começasse um novo negócio seria...:
Na área de construção civil mesmo - está no sangue -, mas com um viés mais tecnológico, investiria em startups que desenvolvessem soluções para o mercado da construção civil.
Futuro:
De adaptações a esse que estamos chamando de novo normal, mas extremamente promissor. O segmento de imóveis residenciais e verticais é o que tem apresentado as melhores projeções ultimamente e isso deixa a gente muito animado.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro
Guilherme Benchimol, sócio fundador da XP Investimentos. A história dele é bem bacana e gosto muito da visão de mercado.