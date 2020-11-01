Na Lata: Soma Urbanismo vai lançar 6 empreendimentos e expandir para fora do ES

Gustavo Barbeitos é fundador e presidente da Soma Urbanismo Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

Muitos dos planos que a Soma Urbanismo fez para 2020 precisaram ser adaptados e passar por um novo planejamento, assim como aconteceu com a grande parte das empresas neste ano em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas mesmo em meio ao cenário adverso, a companhia - que atua há 11 anos no segmento imobiliário - desenvolveu novos projetos e tem investimentos previstos para os próximos meses e ano.

A empresa planeja lançar seis empreendimentos em 2021, sendo quatro deles no Espírito Santo - nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e Vila Velha - e dois na Bahia, em Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Com esses negócios no Estado vizinho, a Soma vai ganhar pela primeira vez novos mercados e já está de olho em projetos na área de loteamentos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

"Estamos crescendo no Espírito Santo, mas também estamos atentos às oportunidades em outros mercados do país" Gustavo Barbeitos - Fundador e diretor-presidente da Soma Urbanismo

Os seis loteamentos que vão ser lançados deverão receber mais de R$ 100 milhões em investimentos e a expectativa do empresário é que eles gerem em torno de R$ 300 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Ainda na área imobiliária, a Soma prevê construir em 2021 uma espécie de mini shopping aberto em São Mateus, o que Barbeitos chama de Street Mall com salas comerciais. Para esse empreendimento vão ser investidos de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões.

Antes mesmo, entretanto, dos projetos para o próximo ano, haverá agora em novembro o lançamento de uma plataforma de serviços para ajudar consumidores nas decisões ligadas ao setor da construção civil. Barbeitos conta que a ideia desse produto surgiu ainda em 2019, quando a Soma criou uma área de tecnologia e inovação dentro da empresa.

"Desde outubro de 2019, eu já tinha montado um setor de inovação para começar a pensar em soluções dentro do nosso ramo de atuação. Foi um momento de muito olhar interno e de buscas para entender as oportunidades que existem no mercado. Foi então que veio a pandemia e mostrou ainda mais a importância de desenvolvermos esse projeto, e esse momento contribuiu para pensarmos fora da caixa e buscarmos outras fontes de receitas."

O empresário conta que a ideia é disponibilizar uma ferramenta que concentre diversos serviços que facilitem o dia a dia do consumidor. Segundo ele, vai ser lançado um super app em que o cliente vai poder na mesma plataforma realizar pesquisas sobre a compra de um imóvel, ter acesso a arquitetos, a lojas de material de construção, a serviços de cartórios, entre outras facilidades. "Será um delivery de tudo ligado a esse universo", frisa.

A ideia da plataforma surgiu quando ele e sua equipe começaram a perceber os desafios dos clientes no dia a dia da relação com a compra de um imóvel. "Começamos a entender a jornada do cliente e as dores dele nesse processo. Quando ele fala que vai comprar um lote, ele financia durante anos, lida com banco, tem que mexer com documentos em cartório, terá que construir a casa e muitas vezes não sabe por onde começar e fora a resolução de tantas outras questões. Ou seja, percebemos que os clientes precisam de uma assistência além da compra em si do lote."

Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata" com Gustavo Bsrbeitos.

Empreendimento Soma Altavista, em Colatina. Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

PERFIL

Nome: Gustavo Barbeitos da Gama

Gustavo Barbeitos da Gama Empresa: Soma Urbanismo



Soma Urbanismo No mercado: Há 11 anos



Há 11 anos Cargo na empresa: Diretor-presidente



Diretor-presidente Segmento: Imobiliário (Loteamentos)

Imobiliário (Loteamentos) Atuação: Espírito Santo e, em breve, Bahia



Espírito Santo e, em breve, Bahia Funcionários: 65



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