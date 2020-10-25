Na Lata: Grupo Comprocard vai lançar app de pagamentos e expandir atuação

Netto Soares é presidente do Grupo Comprocard Crédito: Divulgação

Há 16 anos no mercado e com uma carteira de clientes espalhadas pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, por meio de 250 mil cartões de benefícios, a capixaba Comprocard vai lançar no próximo mês um aplicativo de pagamentos. Trata-se da carteira digital Compropay.

Segundo o presidente do Grupo Comprocard - que conta ainda com negócios nas áreas automotiva, imobiliária e de restaurante -, Netto Soares, têm sido crescentes os investimentos da empresa em inovação e tecnologia. Para ele, o futuro é digital. "Vamos passar a trabalhar com um híbrido de cartão de benefício e conta digital. Queremos crescer com esses dois produtos."

No primeiro momento, o Compropay será trabalhado no Espírito Santo, mas a ideia é expandir o alcance do novo produto. "Vamos fazer aqui uma espécie de piloto, por cerca de seis meses, e depois pretendemos ir para fora."

O grupo prevê investir no próximo ano cerca de R$ 20 milhões, que serão distribuídos tanto com os negócios ligados aos cartões quanto com o segmento automotivo. Fazem parte dos planos de Soares a abertura de duas concessionárias em 2021. Uma delas será em Vitória e a outra no Rio de Janeiro, cidade onde neste ano a companhia abriu a BM Rio, loja da BMW e Mini.

O empresário, entretanto, não adiantou quais serão as marcas das novas unidades. Segundo ele, como a empresa ainda está em fase de negociação, é preciso manter a confidenciabilidade do negócio. Hoje, o grupo tem no seu portfólio marcas do segmento premium como BMW, Volvo, Audi, Ducati e Triumph. De acordo com Soares, os veículos vendidos por suas concessionárias variam de R$ 170 mil a cerca de R$ 2 milhões.

Para o próximo ano, a meta é ampliar o faturamento dos negócios em 10%. Neste ano, mesmo em meio à crise do novo coronavírus, o Grupo Comprocard prevê encerrar 2020 com um faturamento 25% superior ao de 2019.

"No início da pandemia ficamos muito preocupados, afinal, víamos o pânico entre as pessoas e no mercado financeiro. Mas aí fizemos uma gestão fina nas empresas. No caso do Comprocard, adotamos algumas substituições nas carteiras e no setor automotivo investimos forte em marketing digital tanto na venda de carros quanto no pós-venda" Netto Soares - Presidente do Grupo Comprocard

O direcionamento para o comércio digital permitiu que esse nicho que, antes da pandemia, representava 5%, alcançasse o patamar de 30% das vendas. "Fizemos uma mudança grande de operação, que trouxe bons resultados. Para você ter ideia, mesmo com toda essa confusão causada pela crise do coronavírus, tivemos os meses de julho, agosto e setembro como os melhores de todos os tempos para o grupo", comemorou Netto Soares, que foi escolhido como Destaque Empresarial no Prêmio Equilibrista 2020, do Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES ).

Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata" com Netto Soares.

Motor Group Vitória - do Grupo Comprocard - abriu neste ano uma concessionária no Rio de Janeiro Crédito: Nilo.av/Divulgação

PERFIL

Nome: Netto Soares

Netto Soares Empresa: Grupo Comprocard



Grupo Comprocard No mercado: Há 16 anos



Há 16 anos Cargo na empresa: Presidente



Presidente Negócio: Cartões de benefícios; Automotivo; Imóveis



Cartões de benefícios; Automotivo; Imóveis Atuação: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia



Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia Funcionários: 250



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Sou otimista com esse novo Brasil. Torço pelas reformas tributária e administrativa, pelas privatizações e pelo equilíbrio entre os Poderes. Tudo isso pode proporcionar uma retomada duradoura da nossa economia para oferecer a todos os brasileiros dignidade e qualidade de vida. Pandemia do coronavírus: Juntos vamos superá-la, com sabedoria, trabalho e nos preparando para uma nova configuração das relações entre pessoas. Pedra no sapato: Ainda vivemos em um Estado pesado e burocrático, onde a política atrapalha a economia ao invés de colaborar com o desenvolvimento do Brasil. Tenho vontade de fechar as portas quando: Exatamente quando o Estado se opõe ao nosso DNA empreendedor, criando dificuldades que emperram o desenvolvimento do país. Solto fogos quando: Gero emprego, renda e encanto meus clientes. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: Muitas coisas podem ser aprimoradas, por exemplo, a simplificação e a redução da carga tributária, a ampliação dos processos de inovação e a transformação digital com foco no cliente. Minha empresa precisa evoluir em: Precisamos estar em processo de evolução e melhoria contínua em todas as áreas, e o nosso time busca isso sempre. Se começasse um novo negócio seria: Em áreas correlatas às em que já atuamos, pois amamos o que fazemos. Futuro: Está nas mãos de Deus, mas faremos sempre a nossa parte que é empreender, trabalhar duro, gerando assim prosperidade a todos os envolvidos em nosso processo produtivo. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: O fundador da Apple, Steve Jobs, por revolucionar a maneira de interação entre a humanidade e a tecnologia.