Na Lata: Como um dos maiores grupos de transporte do país enfrenta a crise

Renan Chieppe é presidente do Grupo Águia Branca Crédito: Águia Branca/Divulgação

Um dos maiores conglomerados empresariais de transporte e logística do Brasil, o Grupo Águia Branca , prevê encerrar o ano com um faturamento 20% inferior ao de 2019, quando a companhia registrou uma receita da ordem de R$ 7 bilhões. Apesar da queda, o resultado é encarado pela empresa de forma tranquila e avaliado até como satisfatório, dada a gravidade da crise enfrentada pelo país e pelo mundo com a pandemia do novo coronavírus

Para o presidente do grupo capixaba, Renan Chieppe, a Covid-19 e os seus reflexos foram responsáveis pela maior sacudida que ele já presenciou em termos globais. "Não vivemos nada tão desafiador até hoje." À coluna, o empresário disse que o cenário que se apresentou em 2020 exigiu a tomada de decisões rápidas, mesmo quando ainda sobravam mais dúvidas do que respostas e ninguém sabia ao certo quais seriam os desdobramentos da pandemia e quanto tempo ela iria durar.

"Tem coisa que a gente planeja, mas tem coisa que é impossível prever. Algo como o que aconteceu estava completamente fora de qualquer prognóstico. O que vínhamos discutindo era sobre o ritmo que o Brasil ia crescer em 2020. Mas aí, quando tem uma crise desse tamanho, todas as prioridades mudam. As prioridades do país mudaram, as prioridades dos Poderes mudaram, e com as empresas não foi diferente. Tanto é que fizemos um planejamento muito rápido. Criamos um comitê gestor e demos início às ações, primeiramente com foco na saúde das pessoas e na sequência voltadas para a segurança financeira. "

O executivo explicou que todos os negócios da companhia - o grupo atua com serviços de transporte aéreo e rodoviário de passageiros, logística e comércio de veículos - sofreram impacto, ainda que em graus diferentes. "Teve negócio que parou, teve negócio que não parou e teve negócio que acelerou."

Abril e maio foram os meses mais dramáticos para empresa, seguindo o comportamento de todo o país, quando as restrições de circulação foram mais rígidas e refletiram no desempenho da economia . Nesse período, a venda de veículos caiu 70%, a divisão de passageiros operou com apenas 10% da frota e os contratos da Vix Logística registraram um faturamento 15% menor. Mas conforme os meses passaram a situação ficou mais estável e indicou que o baque seria menor que o imaginado no primeiro momento.

Tanto é que hoje a perspectiva é que a Vix Logística consiga cumprir o orçamento previsto para 2020. A área de comércio demonstra retomada e até vem surpreendendo em alguns setores, como é o caso da venda de caminhões que, em setembro, bateu recorde, de acordo com Renan Chieppe. "Nunca vendemos tanto caminhão pesado", comemorou ao citar que a demanda foi impulsionada principalmente por clientes das áreas do agronegócio, celulose e mineração.

Já o segmento de passageiros reage mais lentamente e é o que deve contabilizar as maiores perdas. A previsão é que o faturamento seja reduzido à metade em 2020, fato que não trará impactos tão expressivos para o resultado geral do grupo em função da receita com a Viação Águia Branca representar apenas 10% entre todos os negócios.

Para Chieppe, a empresa vai chegar bem estruturada ao final deste ano e pronta para continuar a desenvolver seus projetos ao longo de 2021. Na sua avaliação, essa condição será possível em virtude da tradição que o grupo tem de trabalhar com um caixa sólido, ter um time bem preparado, contar com clientes robustos e uma diversificação entre os seus negócios, além de ter sido capaz de adotar as ações necessárias rapidamente.

Mesmo com toda a instabilidade econômica no país, o empresário lembrou que a companhia seguiu com seus projetos e investimentos em produtos e serviços voltados para a inovação. Citou que a empresa acredita no V1 como uma plataforma que contribua com soluções para a mobilidade, disse que o projeto do Go Drive, carro por assinatura, vem sendo acelerado e que várias outras iniciativas ligadas à tecnologia e inovação são apostas da empresa.

Questionado sobre investimentos e faturamento projetados para o próximo ano, Renan Chieppe afirmou que os números ainda não estão fechados, mas mostrou-se otimista, especialmente com a área de logística. O empresário disse ainda que espera retomar as contratações, uma vez que o ano de 2020 deve encerrar com cerca de 2 mil profissionais a menos. "Aqueles colaboradores que não estão conosco serão os primeiros a retornarem à empresa à medida que a atividade econômica voltar ao normal."

Para essa normalidade se reestabelecer, o presidente do Grupo Águia Branca defende que o Brasil se reorganize do ponto de vista fiscal e melhore a capacidade de diálogo. "Não é hora de posições extremadas. Precisamos que o diálogo entre os Poderes funcione melhor. Responsabilidade fiscal e entendimento são dois pontos básicos para o país de recuperar."

Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata" com Rena Chieppe.

Veículo da Vix Logística, que presta serviços para diferentes setores da indústria Crédito: Grupo Águia Branca/Divulgação

PERFIL

Nome: Renan Chieppe

Renan Chieppe Empresa: Grupo Águia Branca



Grupo Águia Branca No mercado: Desde 1946



Desde 1946 Cargo: Presidente



Presidente Negócio: O Grupo atua em 3 divisões de negócios: Divisão Passageiros (Viação Águia Branca e Aguia Flex); Divisão Logística (Vix Logística, Autoport, Let’s e V1); e Divisão Comércio (concessionárias Kurumá, Land Vitória, Osaka, Savana, Vitória Diesel, Vitória Diesel Pneus, Vitória Motors Jeep e Vitória Motors Mercedes-Benz, além do Go Drive)



O Grupo atua em 3 divisões de negócios: Divisão Passageiros (Viação Águia Branca e Aguia Flex); Divisão Logística (Vix Logística, Autoport, Let’s e V1); e Divisão Comércio (concessionárias Kurumá, Land Vitória, Osaka, Savana, Vitória Diesel, Vitória Diesel Pneus, Vitória Motors Jeep e Vitória Motors Mercedes-Benz, além do Go Drive) Atuação: Brasil e Argentina



Brasil e Argentina Funcionários: 14.500, entre diretos e terceiros



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR