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Vargem Alta

Reserva ecológica do maior grupo empresarial do ES será aberta ao público

Reserva Ambiental Águia Branca vai poder ser visitada pelo público a partir de novembro deste ano

Públicado em 

12 out 2020 às 16:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Reserva Ambiental Águia Branca fica localizada em Vargem Alta
Vista aérea da Reserva Ambiental Águia Branca , localizada em Vargem Alta Crédito: Grupo Águia Branca/Divulgação
A Reserva Ambiental Águia Branca, área de conservação da Mata Atlântica no município de Vargem Alta, região Serrana do Estado, vai ser aberta à visitação do público a partir de novembro.
O espaço verde, pertencente ao maior grupo empresarial do Estado - Grupo Águia Branca -,  tem 2.225 hectares de área e inicialmente seria inaugurado no final do ano passado, mas com as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo naquela ocasião, a companhia optou por reagendar a abertura da reserva para março de 2020. A pandemia do novo coronavírus, entretanto, forçou novamente uma mudança de planos.

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O presidente do grupo, Renan Chieppe, contou à coluna que a ideia é que a partir do próximo mês a reserva comece a funcionar e receber o público em geral. Ele observou que não será feita a inauguração nos moldes inicialmente pensados, com um grande evento, em função dos cuidados que a pandemia exige.
Chieppe frisou ainda que deverão ser seguidos, durante as visitações, todos os protocolos sanitários indicados pelos órgãos de saúde.
A reserva ecológica, que fica entre os parques estaduais do Forno Grande e da Pedra Azul, conta com cerca de 400 espécies da flora e mais de 350 espécies de aves. A área ambiental abriga também dezenas de nascentes e 11 cursos hídricos que integram a Bacia do Rio Itapemirim.
Reserva Ambiental Águia Branca tem 2225 hectares de área
Reserva Ambiental Águia Branca tem 2225 hectares de área Crédito: Grupo Águia Branca/Divulgação
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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