Reserva ecológica do maior grupo empresarial do ES será aberta ao público

A Reserva Ambiental Águia Branca, área de conservação da Mata Atlântica no município de Vargem Alta, região Serrana do Estado, vai ser aberta à visitação do público a partir de novembro.
O espaço verde, pertencente ao maior grupo empresarial do Estado - Grupo Águia Branca -, tem 2.225 hectares de área e inicialmente seria inaugurado no final do ano passado, mas com as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo naquela ocasião, a companhia optou por reagendar a abertura da reserva para março de 2020. A pandemia do novo coronavírus, entretanto, forçou novamente uma mudança de planos.
O presidente do grupo, Renan Chieppe, contou à coluna que a ideia é que a partir do próximo mês a reserva comece a funcionar e receber o público em geral. Ele observou que não será feita a inauguração nos moldes inicialmente pensados, com um grande evento, em função dos cuidados que a pandemia exige.
Chieppe frisou ainda que deverão ser seguidos, durante as visitações, todos os protocolos sanitários indicados pelos órgãos de saúde.
A reserva ecológica, que fica entre os parques estaduais do Forno Grande e da Pedra Azul, conta com cerca de 400 espécies da flora e mais de 350 espécies de aves. A área ambiental abriga também dezenas de nascentes e 11 cursos hídricos que integram a Bacia do Rio Itapemirim.