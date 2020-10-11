Na Lata: Golden Investimentos espera chegar a R$ 10 bi sob custódia

Giuliano Giberni é sócio da Golden Investimentos Crédito: Golden Investimentos/Divulgação

Há três anos no mercado, a Golden Investimentos tem hoje 2.500 clientes e R$ 1,6 bilhão sob custódia, marca que quer ver multiplicar por aproximadamente seis. Nos próximos cinco anos, a empresa capixaba projeta ter sob sua gestão R$ 10 bilhões em investimentos.

A meta é combinada com a expansão para outras praças, como contou à coluna o sócio-fundador Giuliano Giberni. Segundo ele, a corretora tem no radar atuar no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, tanto com a ampliação da carteira de clientes, quanto com a abertura de escritórios.

O projeto de crescimento da Golden é ancorado no potencial do próprio mercado de investimentos e na mudança do perfil das aplicações diante da redução da taxa Selic.

"Existe um potencial enorme nesta área, afinal a gente vem de um país que tradicionalmente teve uma taxa de juros alta. Agora, com a Selic na sua mínima histórica, a 2% ao ano, ou as pessoas vão para a economia real ou buscam uma assessoria para investir melhor" Giuliano Giberni - Sócio-fundador da Golden Investimentos

Outro ponto que reforça o otimismo de Giberni é em relação à concentração do dinheiro, ainda em quase sua totalidade distribuído nos cinco maiores bancos do Brasil. "Só 5% estão nas corretoras, então, há um mar de oportunidades. E acredito que tem espaço para todo mundo, exceto para os aventureiros. Este mercado requer formação de qualidade. Mas há sim oportunidades para muitas empresas."

Os novos patamares de juros fizeram a procura por aplicações na renda variável crescer "absurdamente", nas palavras de Giberni. Ele contou que a empresa - que atende clientes com contas a partir de R$ 30 mil - viu a demanda por investimentos em ações avançar cerca de 40% do ano passado para cá, o que fez com que a Golden montasse um time de quatro assessores para se dedicarem exclusivamente ao atendimento da bolsa.

Sobre esse nicho de investimentos, o sócio da corretora comenta que o Brasil ainda precisa amadurecê-lo. Para ele, ainda há um foco muito grande entre investidores em ganhos imediatos, diferentemente do que acontece na bolsa americana.

"A bolsa brasileira dá para ganhar dinheiro e muito. Só que ela é um pouco distorcida. As pessoas não encaram a compra de ações como uma forma de se tornar sócio de uma empresa, e sim como uma forma de buscar resultado no curto prazo. Já nos Estados Unidos, as pessoas usam a bolsa pensando na aposentadoria", comparou.

Sobre o que esperar desse tipo de aplicação, Giberni afirmou estar otimista para os próximos meses e para 2021. Mas reconhece que há um problema conjuntural político-econômico no país e que isso traz muitas incertezas e afugenta o investidor. Tanto é que somente neste ano, até o dia 29 de setembro, houve uma fuga da ordem de R$ 88 bilhões de capital estrangeiro da B3.

Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata" com Giuliano Giberni.

Escritório da Golden Investimentos Crédito: Golden Investimentos/Divulgação

PERFIL

Nome: Giuliano Giberni

Giuliano Giberni Empresa: Golden Investimentos



Golden Investimentos Cargo na empresa: Sócio e Diretor Comercial



Sócio e Diretor Comercial No mercado: Há 3 anos



Há 3 anos Negócio: Assessoria de Investimentos



Assessoria de Investimentos Atuação: Espírito Santo



Espírito Santo Funcionários: 40



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