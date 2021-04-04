Na Lata: CBL vai investir R$ 70 milhões e lançar 5 loteamentos em 2021

Marcos Batista Machado é sócio e diretor-executivo da CBL Desenvolvimento Urbano Crédito: CBL/Divulgação

A CBL Desenvolvimento Urbano, empresa capixaba com 13 anos de mercado e atuação no segmento de loteamentos no Espírito Santo, planeja investir cerca de R$ 70 milhões e chegar até o final de 2021 com cinco lançamentos imobiliários.

A empresa acabou de lançar um empreendimento em Ibiraçu e prevê outros quatro para Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Viana e Praia Grande (Fundão).

O sócio e diretor-executivo da CBL, Marcos Batista Machado, contou à coluna que a empresa está otimista para este ano e a aposta nos projetos é uma demonstração de que a companhia acredita no dinamismo e na demanda desse mercado.

O empresário pondera que, embora o Espírito Santo e o país enfrentem muitos desafios sanitários e econômicos em função da pandemia do novo coronavírus, a sua área de atuação não teve impactos negativos.

Um dos fatores para isso foi o próprio comportamento do consumidor que, diante das restrições de mobilidade e cuidados necessários durante a pandemia, passou a valorizar mais o espaço onde vive e áreas abertas e de lazer.

Vista aérea do Real Garden, loteamento da CBL em Colatina Crédito: CBL/Divulgação

De acordo com Machado, desde o ano passado, muitas famílias procuraram a CBL interessadas na compra de lotes para construir casas que ofereçam mais conforto.

"Diante da situação que vivemos, as pessoas passaram a ficar dentro dos seus apartamentos e perceberam que os imóveis não tinham muito espaço para a família interagir, para montar um escritório e trabalhar, por exemplo. Além disso, aqueles condomínios que oferecem área de lazer precisaram fechar os espaços e as crianças não tinham onde brincar. Então, isso levou a uma mudança de comportamento e tivemos uma alta procura pelos nossos empreendimentos."

O empresário cita que a nova tendência fez com que estoques fossem vendidos em tempo recorde e, em alguns casos, como na Grande Vitória, as opções de imóveis se esgotassem em função da elevada procura desde o ano passado.

Sobre os planos de expansão, o diretor-executivo observa que a CBL não pretende, pelo menos por enquanto, lançar projetos fora do Espírito Santo. Mas no Estado algumas cidades que ainda não contam com a presença da empresa estão no radar, como é o caso de Guarapari e Anchieta.

"Para nós esse crescimento é muito importante. Além de reforçarmos nossa atuação pelo Estado, a CBL contribui para gerar desenvolvimento nas cidades onde nos instalamos. Levamos energia, saneamento básico e qualidade de vida. Fora que surgem várias oportunidades e ajudamos a estimular o crescimento econômico do município" Marcos Machado - Sócio e diretor-executivo da CBL

Em mais de uma década de atuação, a CBL lançou empreendimentos que somam 7.504 lotes e alcançaram 5.500 clientes em oito cidades capixabas. Os negócios da empresa atendem diferentes perfis de consumidor, desde pessoas que buscam os lotes como primeira moradia até quem faz a compra como uma forma de investimento.

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Marcos Batista Machado.

Vista aérea do Laguna Park, loteamento da CBL em Vila Velha Crédito: CBL/Divulgação

PERFIL

Nome: Marcos Batista Machado

Marcos Batista Machado Empresa: CBL Desenvolvimento Urbano Ltda



CBL Desenvolvimento Urbano Ltda Cargo: Diretor-executivo



Diretor-executivo Empresa está no mercado: Há 13 anos

Há 13 anos Negócio: Loteamento urbano



Loteamento urbano Atuação: Vila Velha, Viana, Serra, Aracruz, Linhares, Colatina, Nova Venécia e Ibiraçu



Vila Velha, Viana, Serra, Aracruz, Linhares, Colatina, Nova Venécia e Ibiraçu Funcionários: 40



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