Na Lata: CBL vai investir R$ 70 milhões e lançar 5 loteamentos em 2021

A CBL Desenvolvimento Urbano, empresa capixaba com 13 anos de mercado e atuação no segmento de loteamentos no Espírito Santo, planeja investir cerca de R$ 70 milhões e chegar até o final de 2021 com cinco lançamentos imobiliários.
A empresa acabou de lançar um empreendimento em Ibiraçu e prevê outros quatro para Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Viana e Praia Grande (Fundão).
O sócio e diretor-executivo da CBL, Marcos Batista Machado, contou à coluna que a empresa está otimista para este ano e a aposta nos projetos é uma demonstração de que a companhia acredita no dinamismo e na demanda desse mercado.
O empresário pondera que, embora o Espírito Santo e o país enfrentem muitos desafios sanitários e econômicos em função da pandemia do novo coronavírus, a sua área de atuação não teve impactos negativos.
Um dos fatores para isso foi o próprio comportamento do consumidor que, diante das restrições de mobilidade e cuidados necessários durante a pandemia, passou a valorizar mais o espaço onde vive e áreas abertas e de lazer.
De acordo com Machado, desde o ano passado, muitas famílias procuraram a CBL interessadas na compra de lotes para construir casas que ofereçam mais conforto.
"Diante da situação que vivemos, as pessoas passaram a ficar dentro dos seus apartamentos e perceberam que os imóveis não tinham muito espaço para a família interagir, para montar um escritório e trabalhar, por exemplo. Além disso, aqueles condomínios que oferecem área de lazer precisaram fechar os espaços e as crianças não tinham onde brincar. Então, isso levou a uma mudança de comportamento e tivemos uma alta procura pelos nossos empreendimentos."
O empresário cita que a nova tendência fez com que estoques fossem vendidos em tempo recorde e, em alguns casos, como na Grande Vitória, as opções de imóveis se esgotassem em função da elevada procura desde o ano passado.
Sobre os planos de expansão, o diretor-executivo observa que a CBL não pretende, pelo menos por enquanto, lançar projetos fora do Espírito Santo. Mas no Estado algumas cidades que ainda não contam com a presença da empresa estão no radar, como é o caso de Guarapari e Anchieta.
"Para nós esse crescimento é muito importante. Além de reforçarmos nossa atuação pelo Estado, a CBL contribui para gerar desenvolvimento nas cidades onde nos instalamos. Levamos energia, saneamento básico e qualidade de vida. Fora que surgem várias oportunidades e ajudamos a estimular o crescimento econômico do município"
Em mais de uma década de atuação, a CBL lançou empreendimentos que somam 7.504 lotes e alcançaram 5.500 clientes em oito cidades capixabas. Os negócios da empresa atendem diferentes perfis de consumidor, desde pessoas que buscam os lotes como primeira moradia até quem faz a compra como uma forma de investimento.
Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Marcos Batista Machado.
PERFIL
- Nome: Marcos Batista Machado
- Empresa: CBL Desenvolvimento Urbano Ltda
- Cargo: Diretor-executivo
- Empresa está no mercado: Há 13 anos
- Negócio: Loteamento urbano
- Atuação: Vila Velha, Viana, Serra, Aracruz, Linhares, Colatina, Nova Venécia e Ibiraçu
- Funcionários: 40
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
É certo que a pandemia assustou a todos, no início de 2020, e ainda tem gerado impactos neste ano. Mas, apesar dela, nossa expectativa é de que 2021 reaja e tome fôlego de crescimento, principalmente a partir da imunização da população. Particularmente, na CBL, teremos um ano de muitos desafios, mas também de muitos lançamentos que resultarão em crescimento, renda e desenvolvimento para essas cidades e seus habitantes. Estamos otimistas!
Pandemia do coronavírus:
Esse tem sido um período de aprendizados, adaptações e mudanças. As empresas tiveram que antecipar movimentos voltado à tecnologia e à inovação, e se reinventar. As lições e experiências vividas nesse momento, certamente, agregarão mais conhecimento e bagagem para empreendedores desta e das novas gerações.
Pedra no sapato:
A burocracia, indubitavelmente, é um gargalo que trava e impacta não só as empresas, mas a produtividade e o desenvolvimento de todo o país.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Nunca tive essa vontade. É certo que diariamente enfrentamos muitos desafios, pois empreender no Brasil é uma tarefa bastante difícil. Mas também é compensadora. Temos orgulho de poder contribuir para realizar sonhos e alavancar o desenvolvimento das regiões onde temos projetos.
Solto fogos quando:
Contribuímos para transformar histórias de vida. Ao ajudarmos nossos clientes na realização do seu desejo de adquirir um lote e construir casa própria, estamos proporcionando condições de que eles concretizem o que representa um verdadeiro sonho para a maioria das pessoas. Isso é especialmente gratificante!
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:
A velocidade com que a tecnologia é utilizada. O setor de construção civil, especialmente, ainda está atrasado nesse quesito, mas felizmente esse cenário está mudando e evoluindo.
Minha empresa precisa evoluir em:
Criatividade e na busca por alternativas para dar ao consumidor uma solução completa em habitação. Inovar e buscar melhorias devem ser uma constante. Sempre podemos ser melhores no que fazemos e no oferecemos.
Se começasse um novo negócio seria...:
Uma nova loteadora. E depois outra e outra....
Futuro:
Flexibilidade, criatividade e adaptação. Essas são algumas das características que tanto os profissionais quanto as empresas do futuro terão que apresentar. Entre as organizações, se destacarão aquelas que pensam à frente do seu tempo, inovam processos, valorizam o capital humano e buscam, continuamente, por soluções que tornem melhor a vida das pessoas.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Jorge Paulo Lemann. Simples no agir, determinado nos resultados e um grande investidor de pessoas. Ele acreditava que, independentemente das origens ou da criação de cada um, a honestidade e a ética são características fundamentais para qualquer empreendedor. É dele a frase “Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno”.