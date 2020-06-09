Mesmo com pandemia, Usina Paineiras espera aumentar produção no ES

Usina Paineiras, em Itapemirim, está há 108 anos no mercado capixaba Crédito: Edséa Bonan

Usina Paineiras - empresa centenária sediada em Itapemirim, no Sul do Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus , a indústria sucroalcooleira capixaba espera ter resultados melhores em 2020. Aempresa centenária sediada em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo - tem uma expectativa de moer 22% a mais de cana-de-açúcar do que na última safra, ou seja, quer alcançar o processamento de 600 mil toneladas da matéria-prima em 2020 contra 492 mil toneladas em 2019.

Ao processar esse volume, a indústria espera produzir 670 mil sacos de 50 quilos de açúcar e 25 milhões de litros de etanol. O gerente administrativo e financeiro da empresa, Antonio Carlos de Freitas Junior, explica os motivos para essa expectativa.

"Este ano choveu bem, a cana-de-açúcar se desenvolveu bem. O tempo começou a esfriar mais cedo, com isso, o açúcar deve se concentrar mais na cana-de-açúcar, e então esperamos mais qualidade da matéria-prima e melhor produtividade da indústria, gerando melhor resultado da safra, inclusive para os produtores rurais" Antonio Carlos de Freitas Junior - Gerente administrativo e financeiro da Usina Paineiras

Apesar dos números mais otimistas para 2020, os resultados dos últimos anos foram muito ruins para o segmento. A melhor safra antes desta que vai ser colhida foi em 2014, quando 780 mil toneladas de cana-de-açúcar foram processadas.

A Paineiras vai começar a colheita no próximo dia 24. A data prevista inicialmente para a safra era maio, mas com a pandemia, a falta de alguns insumos e a necessidade de tomar cuidados sanitários, ela foi adiada para o final deste mês. O planejamento é que a safra seja concluída no final de outubro.

Para a empresa, depois de dois anos, o açúcar deve voltar a remunerar melhor do que o álcool, fazendo com que a usina produza mais açúcar do que etanol. “Mas é importante destacar que o etanol que a Usina Paineiras produz não é o que permite a produção de álcool 70%. Produzimos esse outro tipo em abril, excepcionalmente e em relativamente pequena quantidade, exclusivamente para doação, mas nossa indústria só tem condições de produzir em grande escala o etanol que é usado para combustível de veículos”, ponderou Freitas Junior.

Movimentação de açúcar na Usina Paineiras, em Itapemirim Crédito: Usina Paineiras/Divulgação

CUIDADOS SANITÁRIOS

Cerca de 600 trabalhadores vão estar envolvidos nas atividades da empresa nesse período. Diante do grande volume de mão de obra, a indústria pediu a ajuda da Secretaria de Saúde de Itapemirim para que juntos realizem um trabalho de conscientização e de orientações sanitárias para evitar a disseminação da doença na empresa e no município.

Além dos cuidados já conhecidos, como o uso de máscaras e álcool gel, uma das recomendações é sobre a medição diária da temperatura dos profissionais