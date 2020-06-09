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Safra 2020

Mesmo com pandemia, Usina Paineiras espera aumentar produção no ES

A indústria de açúcar e etanol, com sede em Itapemirim, prevê melhorar seu resultado neste ano na comparação com 2019

Públicado em 

09 jun 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Usina Paineiras, em Itapemirim, está há mais de 100 anos no mercado
Usina Paineiras, em Itapemirim, está há 108 anos no mercado capixaba Crédito: Edséa Bonan
Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a indústria sucroalcooleira capixaba espera ter resultados melhores em 2020. A Usina Paineiras - empresa centenária sediada em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo - tem uma expectativa de moer 22% a mais de cana-de-açúcar do que na última safra, ou seja, quer alcançar o processamento de 600 mil toneladas da matéria-prima em 2020 contra 492 mil toneladas em 2019.
Ao processar esse volume, a indústria espera produzir 670 mil sacos de 50 quilos de açúcar e 25 milhões de litros de etanol. O gerente administrativo e financeiro da empresa, Antonio Carlos de Freitas Junior, explica os motivos para essa expectativa.
"Este ano choveu bem, a cana-de-açúcar se desenvolveu bem. O tempo começou a esfriar mais cedo, com isso, o açúcar deve se concentrar mais na cana-de-açúcar, e então esperamos mais qualidade da matéria-prima e melhor produtividade da indústria, gerando melhor resultado da safra, inclusive para os produtores rurais"
Antonio Carlos de Freitas Junior - Gerente administrativo e financeiro da Usina Paineiras
Apesar dos números mais otimistas para 2020, os resultados dos últimos anos foram muito ruins para o segmento.  A melhor safra antes desta que vai ser colhida foi em 2014, quando 780 mil toneladas de cana-de-açúcar foram processadas.
A Paineiras vai começar a colheita no próximo dia 24. A data prevista inicialmente para a safra era maio, mas com a pandemia, a falta de alguns insumos e a necessidade de tomar cuidados sanitários, ela foi adiada para o final deste mês. O planejamento é que a safra seja concluída no final de outubro.
Para a empresa, depois de dois anos, o açúcar deve voltar a remunerar melhor do que o álcool, fazendo com que a usina produza mais açúcar do que etanol. “Mas é importante destacar que o etanol que a Usina Paineiras produz não é o que permite a produção de álcool 70%. Produzimos esse outro tipo em abril, excepcionalmente e em relativamente pequena quantidade, exclusivamente para doação, mas nossa indústria só tem condições de produzir em grande escala o etanol que é usado para combustível de veículos”, ponderou Freitas Junior.
Movimentação de açúcar na Usina Paineiras, em Itapemirim
Movimentação de açúcar na Usina Paineiras, em Itapemirim Crédito: Usina Paineiras/Divulgação

CUIDADOS SANITÁRIOS

Cerca de 600 trabalhadores vão estar envolvidos nas atividades da empresa nesse período. Diante do grande volume de mão de obra, a indústria pediu a ajuda da Secretaria de Saúde de Itapemirim para que juntos realizem um trabalho de conscientização e de orientações sanitárias para evitar a disseminação da doença na empresa e no município.
Além dos cuidados já conhecidos, como o uso de máscaras e álcool gel, uma das recomendações é sobre a medição diária da temperatura dos profissionais.
"Precisamos garantir que os trabalhadores estejam saudáveis quando chegarem (em Itapemirim) e que assim permaneçam. Sugiro que a usina tenha pessoas orientadas para monitorá-los, verificando a temperatura diariamente, se for possível, e encaminhando para atendimento médico aqueles que apresentarem sintomas”, sugeriu a presidente do Sistema de Comando em Operações (SCO) de Itapemirim, Luciana Peçanha.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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