Covid-19: Duas plataformas de petróleo tiveram produção interrompida no ES

Duas plataformas de petróleo que operam no litoral do Espírito Santo tiveram suas atividades interrompidas temporariamente em função da pandemia do novo coronavírus. Em todo o país, 67 embarcações precisaram suspender as operações em virtude da Covid-19, segundo dados de maio - boletim mais atualizado - da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
No Estado, o FPSO Capixaba - instalado na região do Parque das Baleias, litoral Sul - teve suas atividades paralisadas em 9 de abril e permaneceu o mês de maio inoperante. A embarcação, conforme foi noticiado por A Gazeta, apresentou dezenas de casos com a doença e precisou passar por um processo de desinfecção. A unidade pertence à holandesa SBM Offshore e é afretada pela Petrobras para a extração de óleo e gás na costa do Espírito Santo.
A produção da plataforma de Peroá, que opera nos campos de Peroá e Cangoá, no litoral Norte, também foi afetada. As atividades foram paralisadas no dia 3 de abril e só retornaram no dia 27 de maio.
PRODUÇÃO NO ES É A PIOR EM UMA DÉCADA
Com a paralisação de dezenas de embarcações, a produção de petróleo no Brasil caiu 6,5% na comparação com o mês anterior, encerrando maio com 3,485 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe = petróleo +gás). O Espírito Santo registrou no mesmo período uma produção de 269.822 boe/dia. O número é o segundo pior da séria histórica em uma década. Em abril, o desempenho petrolífero no Estado foi ainda menor, quando foram extraídos 242.117 barris de óleo equivalente por dia.
Os resultados têm relação com uma soma de fatores. Além da pandemia da Covid-19, a crise do preço do barril do petróleo e o processo de declínio natural da produção no Estado contribuíram para o mau desempenho. De janeiro a maio deste ano, a queda na produção de óleo e gás, na comparação com igual período de 2019, foi de quase 10%, de acordo com dados da ANP.
95% DOS PROFISSIONAIS ESTÃO EM CASA
Falando em pandemia, outro reflexo dos impactos da Covid-19 na Petrobras foi a adoção do sistema de teletrabalho. Entre os cerca de 3 mil profissionais que atuam na sede da estatal em Vitória (Edivit), 95% deles estão trabalhando de casa. A petrolífera já divulgou que planeja estender as atividades à distância até o final do ano. Mas ao ser questionada pela coluna se isso será válido para todos que já estão de home office, a Petrobras respondeu que os casos serão avaliados conforme o passar do tempo e a situação da pandemia.
PRÊMIO SHELL CRIA CATEGORIA PARA COVID-19
Os efeitos e as mudanças decorrentes do novo coronavírus também aconteceram em relação a iniciativas de estímulo ao aprendizado. O Prêmio Shell de Educação Científica deste ano contará com uma premiação especial voltada para experiências educativas relacionadas à pandemia da Covid-19. Podem se candidatar, até 5 de outubro, no site do programa (https://psec.shell.com.br/), professores das redes municipal, estadual e federal do Espírito Santo que atuem nos campos da Matemática e Ciências no Ensino Fundamental II e Médio.