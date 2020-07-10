Covid-19: Duas plataformas de petróleo tiveram produção interrompida no ES

FPSO Capixaba, instalada no Parque das Baleias, ficou com a produção interrompida temporariamente por causa da pandemia do novo coronavírus Crédito: Agência Petrobras

Duas plataformas de petróleo que operam no litoral do Espírito Santo tiveram suas atividades interrompidas temporariamente em função da pandemia do novo coronavírus . Em todo o país, 67 embarcações precisaram suspender as operações em virtude da Covid-19, segundo dados de maio - boletim mais atualizado - da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

No Estado, o FPSO Capixaba - instalado na região do Parque das Baleias, litoral Sul - teve suas atividades paralisadas em 9 de abril e permaneceu o mês de maio inoperante. A embarcação, conforme foi noticiado por A Gazeta, apresentou dezenas de casos com a doença e precisou passar por um processo de desinfecção. A unidade pertence à holandesa SBM Offshore e é afretada pela Petrobras para a extração de óleo e gás na costa do Espírito Santo.

A produção da plataforma de Peroá, que opera nos campos de Peroá e Cangoá, no litoral Norte, também foi afetada. As atividades foram paralisadas no dia 3 de abril e só retornaram no dia 27 de maio.

PRODUÇÃO NO ES É A PIOR EM UMA DÉCADA

Com a paralisação de dezenas de embarcações, a produção de petróleo no Brasil caiu 6,5% na comparação com o mês anterior, encerrando maio com 3,485 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe = petróleo +gás). O Espírito Santo registrou no mesmo período uma produção de 269.822 boe/dia. O número é o segundo pior da séria histórica em uma década. Em abril, o desempenho petrolífero no Estado foi ainda menor, quando foram extraídos 242.117 barris de óleo equivalente por dia.

Os resultados têm relação com uma soma de fatores. Além da pandemia da Covid-19, a crise do preço do barril do petróleo e o processo de declínio natural da produção no Estado contribuíram para o mau desempenho . De janeiro a maio deste ano, a queda na produção de óleo e gás, na comparação com igual período de 2019, foi de quase 10%, de acordo com dados da ANP.

Fachada do prédio da Petrobras em Vitória Crédito: Fábio Vicentini

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