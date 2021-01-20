Arrecadação no ES com IPVA cresce 6% em 2020

Em 2020, a receita contabilizada foi de R$ 77,09 milhões, enquanto em 2019 ela tinha sido em torno de R$ 80,6 milhões, ou seja, houve uma queda de 4,33%.

O vilão do ano passado em relação à frustração de receitas foi o petróleo. Com a baixa do preço do barril no mercado internacional, a arrecadação com royalties e participação especial no Estado caiu 43%. O orçado para o ano era R$ 2,25 bilhões, enquanto o arrecadado ficou em R$ 1,27 bilhão, ou seja, cerca de R$ 980 milhões a menos.