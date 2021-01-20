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Incremento na receita

Arrecadação no ES com IPVA cresce 6% em 2020

Governo do Estado arrecadou quase R$ 650 milhões com o Imposto sobre a Circulação de Veículos Automotores no ano passado

Públicado em 

20 jan 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Movimentação de veículos na avenida Dante Michelini, em Vitória
Movimentação de veículos na avenida Dante Michelini, em Vitória Crédito: Beatriz Seixas
governo do Estado arrecadou em 2020 quase R$ 650 milhões do Imposto sobre a Circulação de Veículos Automotores (IPVA). O valor - R$ 649,62 milhões - é 6,08% maior do que o registrado no ano anterior. Em 2019, o tributo garantiu ao cofre estadual R$ 612,38 milhões.
Vitória é o município que mais contribui para a arrecadação capixaba do IPVA. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a receita proveniente da Capital em 2020 foi de R$ 104,3 milhões. Na sequência, as cidades de Vila Velha (R$ 91,13 milhões), Serra (R$ 71,16 milhões), Cariacica (R$ 44,94 milhões) e Guarapari (R$ 32,92 milhões) são as que têm maior participação nesse bolo tributário.

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Se por um lado, o montante do imposto veicular avançou no ano passado frente a 2019, mesmo com o cenário de pandemia do novo coronavírus, por outro lado, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) recuou. Foram cerca de R$ 3,5 milhões a menos.
Em 2020, a receita contabilizada foi de R$ 77,09 milhões, enquanto em 2019 ela tinha sido em torno de R$ 80,6 milhões, ou seja, houve uma queda de 4,33%.
Até o momento, o governo do Espírito Santo não divulgou a arrecadação total de 2020, mas, conforme a coluna já publicou neste espaço, a receita com ICMS - a principal fonte tributária estadual - do ano passado superou o de 2019. Foram mais de R$ 12 bilhões que entraram para o cofre capixaba.
O vilão do ano passado em relação à frustração de receitas foi o petróleo. Com a baixa do preço do barril no mercado internacional, a arrecadação com royalties e participação especial no Estado caiu 43%. O orçado para o ano era R$ 2,25 bilhões, enquanto o arrecadado ficou em R$ 1,27 bilhão, ou seja, cerca de R$ 980 milhões a menos.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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