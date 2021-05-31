Arrecadação do ES com imposto sobre doações e heranças cresce 65%

Arrecadação com ITCMD cresceu 65% no primeiro quadrimestre de 2021 na comparação com igual período de 2020 Crédito: Joel Santana/Pixabay

A arrecadação do governo do Estado com o ITCMD, imposto sobre doações e heranças, disparou no primeiro quadrimestre de 2021. De janeiro a abril, a receita teve um crescimento real (considerando a inflação do período) de 65,55% na comparação com o mesmo período de 2020, e alcançou a cifra de R$ 34,25 milhões.

Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) . De acordo com o levantamento, feito a pedido da coluna, em 2020, a arrecadação com o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos no mesmo período foi de R$ 19,52 milhões e, em 2019, o valor registrado foi de R$ 24,13 milhões.

O resultado do incremento no caixa em 2021 tem relação com o mutirão que está sendo feito pelos auditores fiscais da Fazenda para dar mais celeridade aos processos. Diversas ações passaram a ser implementadas pela equipe com o objetivo de reduzir o tempo de avaliação dos processos tanto no curto quanto no longo prazo.

Segundo a pasta, as análises levam de 40 dias a um ano para serem concluídas, a depender da complexidade de cada caso. Mas a ideia é que esses prazos caiam pela metade.

Além de mais profissionais dedicados à avaliação dos processos, estão sendo adotadas medidas para reduzir a burocracia e dar uma resposta mais rápida às solicitações feitas pelos contribuintes.

"Além disso, temos observado em 2021 um aumento no número de guias para avaliação. Como o contribuinte tem prazos para pagar o ITCMD ele pode ter deixado de fazer o pagamento no ano passado para fazer este ano", explicou a Secretaria da Fazenda por meio de nota.

A arrecadação com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi de quase R$ 174 milhões no primeiro quadrimestre de 2021 Crédito: Vitor Jubini

ARRECADAÇÃO COM IPVA CAIU MAIS DE 30%

Enquanto a receita com o ITCM apresentou resultados melhores no primeiro quadrimestre do ano, a arrecadação com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) teve um recuo real de 32,3% na comparação com os quatro primeiros meses de 2020.

No período foram arrecadados R$ 173,92 milhões contra R$ 242,46 milhões de janeiro a abril do ano passado. Em 2019, foram R$ 285,62 milhões.