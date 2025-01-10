Você tem uma "Amizade Selton"?

Selton Mello e Fernanda Torres no Globo de Ouro Crédito: Instagram/Selton Mello

Em total sintonia com a parceira do filme “Ainda Estou Aqui”, Selton virou um meme imediato. De pé, explodiu em emoção chamando "Nanda, Nanda", enquanto a atriz Viola Davis anunciava o nome da primeira brasileira a receber o prêmio de melhor atriz.

A partir desse dia, milhares, na verdade, acho que milhões, ajudaram a cunhar a expressão "Amizade Selton". Um conceito delicioso de amizade.

Entre as estrelas, os aplausos e flashes do Globo de Ouro, a amizade dos atores brasileiros roubou a cena. Selton Mello e Fernanda Torres deram um show. Estávamos todos nós naquele abraço cheio de afeto, lágrimas, riso e irmandade. Orgulhosos. Brasileiríssimos. To-tal-men-te emocionados.

Não bastasse filmar como fã a amiga, torcer, vestir a camisa, Selton ainda declarou: “Tenham amigos e enalteçam os seus amigos, amparem os seus amigos na hora ruim e vibrem com eles na vitória. É sobre isso a vida.” A Amizade Selton é luxuosa, cinco estrelas na categoria. É uma certificação de alma grande. Confesso que andei revendo aquele abraço várias vezes. Aquela emoção é transformadora. Duvida? Pode testar. Assista uma meia dúzia de vezes àquela cena e preste atenção no que acontece com o seu corpo, o posto avançado do humano para detectar emoções. Agora, imagine que dentro daquele abraço está você.

No nosso diálogo silencioso da pele para dentro, o que sempre se fará ouvir são as emoções. Podemos intencionalmente repetir aquelas que nos fazem bem.

Explorar as nuances daquilo que nos melhora carrega a profundidade de um manifesto muito potente.

O psicanalista Christian Dunker frequentemente aponta que a amizade é um estágio significativo de amor. “O amor é um olhar que integra, uma voz que convoca, um gesto que sustenta”, diz. Compartilhar olhares cúmplices e sorrisos descarados são uma tela em branco, onde pinta a arte do amor incondicional entre amigos.

Em uma "Amizade Selton", a interação nos deixa envolvidos pelo calor humano. É uma amizade espiritual, onde as almas estão plenamente atentas umas às outras. Sem esforço. São dois seres humanos que se reconhecem e estão confortáveis em dividir as fragilidades e as alegrias um com o outro, e isso reverbera em cada interação entre eles: o reconhecimento do outro sem as máscaras que a sociedade muitas vezes exige. O olhar sincero e a palavra que encoraja. Não importa o que acontecesse, Fernanda e Selton estariam ali um para o outro.

Em uma "Amizade Selton" você é estimulado a rir dos próprios erros. Existe a certeza de que, ao lado de um amigo, nenhum tropeço se torna um motivo para humilhação. Este ano, o Globo de Ouro fez o milagre de unir um país na torcida por uma vitória improvável. Se existiram gatos pingados na contramão do sucesso, quero propositalmente ignorá-los. No palco e fora dele, sempre tem muito a falar de uma noite tão emocionante, de relações tão intensas. Walter Salles Jr. e o cinema, as Fernandas, mãe e filha, mas me invadiu uma alegria genuína ao testemunhar a beleza do ser humano se revelando em puro amor e amizade, como fez Selton Mello.