Emoção é ter estrelas nos olhos

Se eu pudesse eleger um único conselho para os meus filhos seria: sejam emocionados, deixem o coração falar.

Há algo na emoção que subverte tempo e espaço. É um superpoder. Um instante de olhos nos olhos traduz uma vida sem a necessidade de usar palavras. O indizível é uma linguagem universal muito sofisticada.

Cabe um mundo inteiro de afeto na troca de olhares amorosos. É um momento do “pasmo essencial” de que fala Fernando Pessoa, um lugar de sentir, sem pensar.

São os olhares emocionados os contadores de histórias indescritíveis, por não caberem em todas as palavras do mundo. São eles os tradutores da intensidade de uma vida.

Os olhos nos olhos são o tempo de uma conversa única entre seres que se reconhecem como “poeira das estrelas”, como afirmou poeticamente o cientista e astrônomo Carl Sagan. É o brilho nos olhos que fala por si e dispensa discursos. É ciência, mas também é poesia. Explica e confunde, por isso, expande.

“A poesia não está nos versos, por vezes ela está no coração. E é tamanha. A ponto de não caber nas palavras”, isso foi o baiano Jorge Amado quem disse. O ponto de alcance da poesia é a emoção. Está para ambas, a poesia e a emoção, devolverem o espanto ao mundo, através de todas as formas de arte, tal qual uma supernova que explode e produz novas vidas com seu rastro de poeira de estrelas.

Nossa origem poética é uma pista para encontrar o caminho de volta ao coração. Um caminho que desadoeça a alma é o que nos aproximará do mistério e da beleza dos nossos universos internos, formados por estrelas. Universos poéticos são traduzidos pelo brilho nos olhos.

A sessão de autógrafos do meu livro “Cuide dos seus achados. Esqueça os seus perdidos”, em Vitória, onde moro, permitiu que minha história fosse recontada a mim pela troca de olhares. Mais de uma centena de pares de olhos brilhantes encontraram os meus, já marejados.

A surpreendente chegada da minha melhor amiga de infância, que veio de Minas só para me dar um abraço, bagunçou o tempo. Fui para o meu estado de alma de criança. Chorei e ri no mesmo instante.