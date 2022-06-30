Riscos sistêmicos são globais, mas ação pode se dar perto de onde vivemos

Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama - animais atropelados Crédito: PPGBAN/Ufes

Correção A versão anterior deste artigo informava de forma equivocada que a Vale é fiel depositária da Reserva de Sooretama. No entanto, a reserva citada é de responsabilidade do ICMBio. A Reserva Natural da Vale fica anexa à Reserva de Sooretama. O texto foi corrigido.

É consenso que a humanidade passa por três riscos sistêmicos: o aquecimento global, a extinção de espécies e a redução da população daquelas que sobrevivem e a contaminação de seres vivos. As evidências científicas para esses riscos são aceitas pelas mais diferentes organizações: da ONU ao Fórum Mundial Social e o de Davos; do papa e sua economia de Clara e Francisco ao movimento de jovens como Greta Thunberg em escala mundial.

A ação a partir dessa aceitação é que difere entre os diversos agentes políticos, econômicos e sociais. Mesmo as agendas conservadoras acordadas desde 1995 nas quase trinta conferências mundiais sobre o clima promovidas pela ONU são sistematicamente desconsideradas por governos que as subscrevem.

O sistema financeiro concorda com o impacto nocivo sobre o meio ambiente da cadeia produtiva do petróleo, mas continua financiando-a. A indignação de jovens, povos nativos e ambientalistas diante dos crimes ambientais que são cometidos, quando muito, é registrada em audiências públicas.

A lenta implementação de ações em escala mundial voltadas para a reversão de tendências catastróficas para a espécie humana precisa de duas respostas. A primeira, em escala global, o continuado ativismo político voltado para as diversas dimensões da crise, dentre as quais, a necessária maior participação financeira na sua solução por parte dos países que mais contribuíram e contribuem para com a situação que a humanidade precisa enfrentar logo. E o destino prioritário para essa compensação tem que ser a de territórios que mais sofreram e sofrem os efeitos perversos dos mais diferentes processos de colonização, com destaque para a África, a América Latina, a Ásia e a Oceania.

A segunda resposta tem que ser buscada em ações localizadas em nível dos países e seus territórios. Toda e qualquer ação em escala federal, estadual e municipal no Brasil, por exemplo, precisa levar em consideração o quanto contribuirá para aumentar ou diminuir os riscos sistêmicos globais.

Mesclar pensamentos, palavras e obras no âmbito global com aquelas que podem se dar em territórios mais próximos de onde vivemos é fundamental. No perigoso incêndio pelo qual passa a humanidade, há espaço tanto para sofisticados equipamentos necessários para os riscos agregados em escala mundial quanto para as pequenas latas d’água e aceiros para evitarmos mais um foco de fogo.