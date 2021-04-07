Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas do Aquiles

"Meu Laiaraiá" mostra que a música está com Verônica Sabino e Luís Filipe de Lima

Em álbum ao vivo, dupla traz nove releituras notórias e elegantes de músicas de Martinho da Vila

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

07 abr 2021 às 02:00
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Verônica Sabino e Luís Filipe de Lima na capa do disco
Verônica Sabino e Luís Filipe de Lima na capa do disco "Meu Laiaraiá" Crédito: Divulgação
"Esse Meu Olhar" é o título de um CD gravado ao vivo pela cantora Verônica Sabino, em 2015. Ao comentá-lo, titulei-o "Verônica Canta Feliz". Agora, em 2021, ela lança um novo trabalho ao vivo, desta vez com o craque das sete cordas Luís Filipe de Lima e a participação especial de Marcos Suzano, percussionista presente nos álbuns de nove entre dez nomes da MPB.
"Meu Laiaraiá – Ao Vivo" (selo Cabanas Produções) traz nove releituras de músicas de Martinho da Vila. Num trabalho notório e elegante, Verônica e seu parceiro encontraram o tom correto das malemolências criadas pelo compositor de Vila Isabel.
O álbum foi gravado este ano, em show do projeto Quatro Cantos, da Cabanas Produções, e com (bem-vindos) recursos da Lei Aldir Blanc.
Assim sendo, é uma delícia ouvir cada faixa. São elas: “Meu Laiaraiá”, “Quero Quero”, “Disritmia”, “Ex-Amor”, “Madrugada, Carnaval e Chuva”, “Renascer das Cinzas”, “Quem É do Mar Não Enjoa” e “Samba da Cabrocha Bamba”, todas de Martinho da Vila, e “Madalena do Jucu” (Associação das Bandas do Congo da Serra), cuja adaptação de Martinho foi um grande sucesso em seu disco de décadas atrás O Canto das Lavadeiras, com arranjo de Rildo Hora.
A sucessão de sambas e quetais traz à tona a genialidade de Martinho, reverenciada pela voz de Verônica, pelo sete de Luís Filipe e, eventualmente, pelas percussões de Suzano.
Como gosto de fazer, mais uma vez, nomeio a equipe ajuntada para o bem da música: Verônica Sabino e Luís Fílipe de Lima (produção artística), Marcelo Cabanas (direção de produção), Ricardo Pinto (gravação e masterização), Renan Toledo (mixagem), Verônica Sabino (arte), Cristina Granato (foto), lançamento da Cabanas Produções/Mills Records.
A voz de Verônica amadureceu. Sabedora dessa conquista, ela se entrega ao canto, certa de que pode ousar o quanto quiser: ater-se ao tradicional ou dividir as frases com desenvoltura. Sua afinação está firme, o que, com uma boa respiração, permite que as notas soem certeiras.
Luís Filipe Lima e o seu sete cordas são arrebatadores. Baixarias no momento certo e improvisos em intermezzos sofisticados. Segurança na levada, seja ela qual for, a cada compasso o sete traz o suingue que Martinho leva em seu DNA.

Veja Também

"A Vida é" sem spoiler

"Histórias Urbanas", de Newton Lima, é simples e bonito

"Um Copo de Veneno", de Cida Moreira, é um álbum alucinante

Bem como Marcos Suzano atesta sabedoria no bom gosto da escolha de cada item à sua disposição em sua mesa de percussões: ele tem sempre um ás de ouros à mão. Um mago do suingue.
Como em "Esse Meu Olhar", lançado há quinze anos, a alegria está presente em "Meu Laiaraiá – Ao Vivo". Contentamento compartilhado por Verônica Sabino e Luís Filipe de Lima, além de Marcos Suzano, que abraçaram um bom projeto, implementado por mãos profissionais.
Estimulados pela certeza de que Martinho da Vila é um sambista de sólida dimensão e de grande profundidade musical, voz e mãos fizeram-se instrumentos da alma. Devotos da beleza da diversidade da música brasileira, munidos de seus talentos irretocáveis, vão em frente. A música vai com eles. Ô sorte!

Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados