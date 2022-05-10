A plenitude do choro no novo disco do grupo "Chorando as Pitangas"

Capa do disco Terceira Dose, do grupo Chorando as Pitangas Crédito: Divulgação

Pirei no som do "Chorando as Pitangas". Desde o título do grupo até os arranjos, os jovens chorões têm a manha do gênero no qual Jacó do Bandolim e Pixinguinha são estrelas. O repertório e o jeito de tocar vêm com a marca de quem tem jeito pra coisa. Logo no primeiro acorde, me fizeram levantar da cadeira! Poxa! Como é bom encontrar quem faça do choro profissão... E que choro, que pegada têm os cinco do Chorando as Pitangas! Meu Deus, o que é aquilo?

Ainda que eu não os conheça pessoalmente, senti uma generosidade que irradia uma alegria contagiante, vinda do fundo da alma chorona. Não sei se eles se dedicam à música com o rigor dos profissionais. Mas estou certo de que são amadores... sim, “amadores” no sentido de tanto amar, de tanto amor. Se assim são, é porque possuem a alegria do choro – e a música vibra intensa, admirável.

Olha só: todo esse palavrório foi para extravasar minha empolgação. Caramba! Dá gosto ouvir a primeira faixa de um álbum que esbanja sinceridade. Ralentandos, affretandos, pausas, levadas em duos, compassos com ligeirezas avassaladoras, tudo do choro está ali, ao alcance do bom-gosto.

Bora lá: o CD Terceira Dose (independente) é o terceiro disco do Chorando as Pitangas. Com dez composições autorais e inéditas, o quinteto tem o choro como destino na vida – bem, pelo menos foi assim que eu os imaginei.

Uma pausinha pra respirar... vou ao release e lá transcrevo algumas participações especiais: Chico Pinheiro fez um improviso de tirar o fôlego em “Choro for Mark”, do violonista do grupo, Gian Correa. E o grupo Barbatuques criou uma sonoridade completamente rica, criativa e envolvente para dois temas, “Choro pra Luisa”, de Renato Epstein, integrante do Barbatuques, e “Barbatucando”, tema alegre e divertido que Vitor Lopes, o harmonicista do regional, compôs em homenagem ao grupo.

E assim, com o respeito que merecem, eu saúdo os cinco chorões corajosos do Chorando as Pitangas. Sim, corajosos e criativos são os instrumentistas brasileiros: salve o bandolim e o sete cordas de Gian Correa, seus sons são o coração de um bom choro! Salve Ildo Silva e o senso rítmico de seu cavaquinho! Salve Milton Mori e o fraseado esperto do bandolim! Salve Roberta Valente, ela que tem o pulso forte no pandeiro! Salve Vitor Lopes e sua harmônica de boca, brilhando em improvisos inusuais, e solista em linhas melódicas dos choros! E é aí que está o barato: usualmente, os arranjos costumam delegar as funções de “mostrar” a música, solando suas melodias, ao bandolim, por exemplo.

E é assim, desde o início, com “Degringolado” (Vitor Lopes), até o fim, com “Barbatucando (Vitor Lopes), que se pode provar a plenitude do chorinho – ali está o espírito da música popular brasileira.