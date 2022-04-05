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Dicas do Aquiles

Salve o instrumentista brasileiro Hamleto Stamato, que lança "Autoral"

Com lançamento físico e digital, álbum  conta com participações de grandes instrumentistas brasileiros e, também, da St. Petersburg Studio Orchestra, da Rússia

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 10:00

Públicado em 

05 abr 2022 às 10:00
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Hamleto Stamato lança disco autoral com participação de orquestra russa
Hamleto Stamato lança disco autoral com participação de orquestra russa Crédito: Divulgação
Com lançamento físico e digital, o novo CD do pianista e compositor Hamleto Stamato conta com participações de grandes instrumentistas brasileiros e, também, da St. Petersburg Studio Orchestra, da Rússia.
Eis um ótimo CD instrumental. Juntos veremos o álbum Autoral (independente), de Stamato. Como gosto de revelar meus sentimentos em relação aos trabalhos instrumentais, mais uma vez, deixo aqui registrado o meu mais caloroso aplauso ao talento e à força dos instrumentistas brasileiros.
Além de pianista de responsa, HS é o produtor do trabalho. Também são seus os arranjos, sempre amparados por preciosa sessão de sopros. Seu piano tem asas, flutua: ora frenéticos, ora delicados, mas sempre inspirados em harmonias e melodias fecundas.
A tampa abre com “Lambassa” (Hamleto Stamato). A intro é robusta, com o naipe de sax tenor, flugelhorn, trompete e trombone. O trompete assume o improviso. Volta o tema com pequena alteração harmônica. O piano sola alguns compassos.
Agora é o sax que vem num improviso alucinante. É hora de o piano improvisar. O trompete vem. Baixo e batera seguram o andamento que rola suingado como ele só. O naipe de sopros volta à intro. O tema reaparece soberano.
Em seguida, os sopros conduzem ao final. Interpretes: Hamleto Stamato, piano; Augusto Mattoso, baixo; Erivelton Silva, batera; Marcelo Martins, sax tenor; Jessé Sadoc, trompete; Vittor Santos, trombone).
“Cris” (Hamleto Stamato) chega maneiríssimo com trompete e trombone. O trompete improvisa. Surpresa... Hamleto canta – uau! – é, ele canta corretamente!
As cordas da St. Petersburg Studio Orchestra dão o ar de sua graça, encantando o arranjo com o qual fazem a cama para o piano deitar e rolar. A bossa vem marcada pela voz discreta de Hamleto.
O piano volta à cena e a ele se ajunta o canto, trazendo a melodia de volta. Cordas, sopros, batera e baixo conduzem o tema ao final. Interpretes: Hamleto Stamato, piano e voz; Augusto Mattoso, baixo; Erivelton Silva, batera; Jessé Sadoc, trompete; Vittor Santos, trombone; e a St. Petersburg Studio Orchestra.
A seguir “Tema da Academia” (Hamleto Stamato). Os sopros tocam a intro e a melodia segue com eles. A batera e o baixo dão banho de entrosamento. O suingue é forte. O piano sola. O trompete manda ver num ótimo improviso. A levada conduz ao final. Interpretes: Hamleto Stamato, piano; Augusto Mattoso, baixo; Erivelton Silva, batera; Jessé Sadoc, trompete e flughelhorn; Marcelo Martins, sax tenor; Vittor Santos, trombone.
Antes de encerrar, vamos de “Nova”, o tema que fecha o CD do craque, que é Hamleto Stamato: o piano soa e logo se ajunta ao flugelhorn. O belo tema segue até deixar a melodia ao som ao flugel, que, com seu som diferenciado, agrega valor ao arranjo, que, por sua vez, dá o improviso ao piano, que assim a tampa fecha.
Cadenciada, a música flutua e só repousa ao final, quando o piano de HS, mais baixo, bateria e flugelhorn determinam que é chegada a hora.

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Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

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