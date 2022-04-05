Salve o instrumentista brasileiro Hamleto Stamato, que lança "Autoral"

Hamleto Stamato lança disco autoral com participação de orquestra russa Crédito: Divulgação

Com lançamento físico e digital, o novo CD do pianista e compositor Hamleto Stamato conta com participações de grandes instrumentistas brasileiros e, também, da St. Petersburg Studio Orchestra, da Rússia.

Eis um ótimo CD instrumental. Juntos veremos o álbum Autoral (independente), de Stamato. Como gosto de revelar meus sentimentos em relação aos trabalhos instrumentais, mais uma vez, deixo aqui registrado o meu mais caloroso aplauso ao talento e à força dos instrumentistas brasileiros.

Além de pianista de responsa, HS é o produtor do trabalho. Também são seus os arranjos, sempre amparados por preciosa sessão de sopros. Seu piano tem asas, flutua: ora frenéticos, ora delicados, mas sempre inspirados em harmonias e melodias fecundas.

A tampa abre com “Lambassa” (Hamleto Stamato). A intro é robusta, com o naipe de sax tenor, flugelhorn, trompete e trombone. O trompete assume o improviso. Volta o tema com pequena alteração harmônica. O piano sola alguns compassos.

Agora é o sax que vem num improviso alucinante. É hora de o piano improvisar. O trompete vem. Baixo e batera seguram o andamento que rola suingado como ele só. O naipe de sopros volta à intro. O tema reaparece soberano.

Em seguida, os sopros conduzem ao final. Interpretes: Hamleto Stamato, piano; Augusto Mattoso, baixo; Erivelton Silva, batera; Marcelo Martins, sax tenor; Jessé Sadoc, trompete; Vittor Santos, trombone).

“Cris” (Hamleto Stamato) chega maneiríssimo com trompete e trombone. O trompete improvisa. Surpresa... Hamleto canta – uau! – é, ele canta corretamente!

As cordas da St. Petersburg Studio Orchestra dão o ar de sua graça, encantando o arranjo com o qual fazem a cama para o piano deitar e rolar. A bossa vem marcada pela voz discreta de Hamleto.

O piano volta à cena e a ele se ajunta o canto, trazendo a melodia de volta. Cordas, sopros, batera e baixo conduzem o tema ao final. Interpretes: Hamleto Stamato, piano e voz; Augusto Mattoso, baixo; Erivelton Silva, batera; Jessé Sadoc, trompete; Vittor Santos, trombone; e a St. Petersburg Studio Orchestra.

A seguir “Tema da Academia” (Hamleto Stamato). Os sopros tocam a intro e a melodia segue com eles. A batera e o baixo dão banho de entrosamento. O suingue é forte. O piano sola. O trompete manda ver num ótimo improviso. A levada conduz ao final. Interpretes: Hamleto Stamato, piano; Augusto Mattoso, baixo; Erivelton Silva, batera; Jessé Sadoc, trompete e flughelhorn; Marcelo Martins, sax tenor; Vittor Santos, trombone.

Antes de encerrar, vamos de “Nova”, o tema que fecha o CD do craque, que é Hamleto Stamato: o piano soa e logo se ajunta ao flugelhorn. O belo tema segue até deixar a melodia ao som ao flugel, que, com seu som diferenciado, agrega valor ao arranjo, que, por sua vez, dá o improviso ao piano, que assim a tampa fecha.