Três fatos relevantes na cultura e na política neste final de 2024

Caminhando para o final de 2024, penso ser relevante registrar três fatos que já provocam efeitos pertinentes no cenário cultural e político do Brasil e do Espírito Santo.

Primeiro, o filme “Ainda Estou Aqui” . Baseado em livro de Marcelo Rubens Paiva, o longa de Walter Salles já alcançou a quinta maior bilheteria no Brasil em 2024. Protagonizado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro como Eunice Paiva em diferentes fases da vida, e por Selton Mello no papel de Rubens Paiva, é uma trama imperdível e comovente.

Para quem não viveu os anos de chumbo da ditadura militar dos idos de 1964/1985, o filme relata a violência da prisão, do sumiço e da morte de Rubens Paiva, ex-deputado cassado em 1964 pelo Ato Institucional No. 1. E relata a saga de Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, para criar os filhos e desvendar o paradeiro do marido.

Além de ser uma obra excelente, o filme mostra do que as ditaduras são capazes. Mais do que isso, mostra o valor da democracia. É, portanto, um evento e fato relevante de 2024, com efeitos pertinentes no ambiente cultural e político do Brasil.

Segundo, outro fato cultural e político relevante, neste caso para o Espírito Santo, foi a homenagem que o Centro Cultural Triplex Vermelho, liderado por Perly Cipriano, prestou ao médico Vitor Buaiz.

Ex-deputado federal constituinte, ex-prefeito de Vitória e ex-governador do Espírito Santo, Buaiz recebeu a “Comenda Camarada” por sua participação na Constituinte de 1986, que resultou na Constituição de 1988, e por sua gestão na Prefeitura de Vitória e no governo do Estado do ES. Um resgate de um legado cultural e político. E registro histórico pertinente.

Conversei com uma fonte política que informou que Hartung sinalizou que deverá filiar-se ao PSD de Gilberto Kassab e Renzo Vasconcelos provavelmente em abril de 2025, quando termina o seu mandato como Conselheiro da Vale.

Trata-se de uma iniciativa política com efeitos pertinentes no processo de transição política em curso no Espírito Santo. A escolha do “timing” para fazer o anúncio contém um cálculo estratégico. O cálculo da conquista de protagonismo.

Paulo Hartung posta foto de pedal na orla da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Instagram | @paulohartung

A escolha do PSD como o partido ao qual vai se filiar, em acordo político com Gilberto Kassab, sinaliza outro cálculo estratégico. Trata-se da opção pelo centro & centro-direita do espectro político capixaba. Mostrando sintonia com o “recado das urnas” das eleições de 2024 no país e no Espírito Santo.

Essa opção pelo centro & centro-direita o aproxima do PSD, do Republicanos, do PP e do União Brasil. Poderá ser por aí que ele vai se movimentar para construir alianças. Que podem resultar tanto numa candidatura a governador, quanto numa candidatura a senador.