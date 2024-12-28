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Fim de ano

Três fatos relevantes na cultura e na política neste final de 2024

O terceiro fato relevante neste final de ano é a notícia do provável retorno do ex-governador Paulo Hartung à cena política capixaba

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 22:30

Públicado em 

27 dez 2024 às 22:30
Antônio Carlos de Medeiros

Colunista

Antônio Carlos de Medeiros

Caminhando para o final de 2024, penso ser relevante registrar três fatos que já provocam efeitos pertinentes no cenário cultural e político do Brasil e do Espírito Santo.
Primeiro, o filme “Ainda Estou Aqui”. Baseado em livro de Marcelo Rubens Paiva, o longa de Walter Salles já alcançou a quinta maior bilheteria no Brasil em 2024. Protagonizado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro como Eunice Paiva em diferentes fases da vida, e por Selton Mello no papel de Rubens Paiva, é uma trama imperdível e comovente.
Para quem não viveu os anos de chumbo da ditadura militar dos idos de 1964/1985, o filme relata a violência da prisão, do sumiço e da morte de Rubens Paiva, ex-deputado cassado em 1964 pelo Ato Institucional No. 1. E relata a saga de Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, para criar os filhos e desvendar o paradeiro do marido.
Além de ser uma obra excelente, o filme mostra do que as ditaduras são capazes. Mais do que isso, mostra o valor da democracia. É, portanto, um evento e fato relevante de 2024, com efeitos pertinentes no ambiente cultural e político do Brasil.

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O possível retorno de Paulo Hartung à política capixaba

Segundo, outro fato cultural e político relevante, neste caso para o Espírito Santo, foi a homenagem que o Centro Cultural Triplex Vermelho, liderado por Perly Cipriano, prestou ao médico Vitor Buaiz.
Ex-deputado federal constituinte, ex-prefeito de Vitória e ex-governador do Espírito Santo, Buaiz recebeu a “Comenda Camarada” por sua participação na Constituinte de 1986, que resultou na Constituição de 1988, e por sua gestão na Prefeitura de Vitória e no governo do Estado do ES. Um resgate de um legado cultural e político. E registro histórico pertinente.
Por último, o terceiro fato relevante neste final de ano é a notícia do provável retorno do ex-governador Paulo Hartung à cena política capixaba.
Conversei com uma fonte política que informou que Hartung sinalizou que deverá filiar-se ao PSD de Gilberto Kassab e Renzo Vasconcelos provavelmente em abril de 2025, quando termina o seu mandato como Conselheiro da Vale. 
Trata-se de uma iniciativa política com efeitos pertinentes no processo de transição política em curso no Espírito Santo. A escolha do “timing” para fazer o anúncio contém um cálculo estratégico. O cálculo da conquista de protagonismo.
Paulo Hartung posta foto de pedal na orla da Praia de Camburi, em Vitória
Paulo Hartung posta foto de pedal na orla da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Instagram | @paulohartung
A escolha do PSD como o partido ao qual vai se filiar, em acordo político com Gilberto Kassab, sinaliza outro cálculo estratégico. Trata-se da opção pelo centro & centro-direita do espectro político capixaba. Mostrando sintonia com o “recado das urnas” das eleições de 2024 no país e no Espírito Santo.
Essa opção pelo centro & centro-direita o aproxima do PSD, do Republicanos, do PP e do União Brasil. Poderá ser por aí que ele vai se movimentar para construir alianças. Que podem resultar tanto numa candidatura a governador, quanto numa candidatura a senador.
Em qualquer circunstância, se confirmada a sua filiação ao PSD até abril, Paulo Hartung mexe com o tabuleiro político capixaba. Nesse xadrez, ele passaria a ser “dedo” e não “pedra”. A conferir.

Antônio Carlos de Medeiros

E pos-doutor em Ciencia Politica pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaco, aos sabados, traz reflexoes sobre a politica e a economia e aponta os possiveis caminhos para avancos possiveis nessas areas

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