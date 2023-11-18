Olho nas expectativas: trajetória e rumos do governo Lula 3

Mexer agora seria um tiro no pé. Sabemos que a maior vítima seria a desancoragem das expectativas. Expectativas econômicas e expectativas políticas. A economia é movida por expectativas. São elas (as expectativas ancoradas) que produzem confiança e decisão de investimentos. E a política também se move por expectativas. Expectativas de poder.

Portanto, a nova decisão de Lula mira o busílis da governança e da governabilidade do governo Lula 3: ancorar as expectativas. Essa ancoragem é complexa, no mundo conflagrado e polarizado desse momento histórico. Sendo complexa, a ancoragem precisa ser monitorada e ajustada diariamente.

O governo Lula 3 deparou-se com uma ordem imaginada que não é, nem de longe, a ordem imaginada que ele esperava. Depois da catarse pós-eleição de 2022, onde se imaginou que as forças que se uniram pela democracia iriam prevalecer, veio o golpe do 8 de janeiro . E seguiu-se, a partir daí, o sinal vermelho da polarização extremada e das ameaças constantes de desestabilização da governabilidade.

Foram muitos os “quebra-molas” colocados na caminhada inicial do novo governo eleito. Aos poucos, foram sendo superados gradualmente. Essa superação parcial tomou todo o primeiro semestre. Muitos outros “quebra-molas” ainda virão. Mas agora Lula compreendeu a natureza da nova ordem imaginada brasileira. E, dentro dela, a natureza de um novo sistema político fragmentado, polarizado e movido por um semi-parlamentarismo branco.

Ambiguidades e contradições são constantes. Na sociedade. No parlamento. E nas atitudes do próprio líder maior do país: o próprio Lula. Ainda bem que ele erra e corrige, mostrando capacidade de negociação para corrigir rumos constantemente. Rumos da política externa. E rumos da política interna. Outras ambiguidades e contradições ainda virão por aí.

Isso posto, é preciso registrar que o balanço do primeiro ano se apresenta como positivo, dados os “quebra-molas” e as dificuldades externas e internas para a condução do leme da nave Brasil.

São fatos: (1) que o Brasil voltou à cena internacional, mesmo com muito ensaio-erro ainda em curso; (2) que a democracia permanece de pé, com a institucionalidade entre os três poderes em construção permanente; (3) que o governo colocou de pé um programa inicial básico – do combate à fome ao arcabouço fiscal, passando pela costura de uma base política de governo, mantendo a estabilidade política.

E agora? Agora é preciso ir além do programa básico já em execução. Começando por desatar o nó do arcabouço fiscal (e da meta fiscal) até março de 2024. Seguindo com os programas de proteção social. E mantendo a articulação do bom funcionamento da democracia representativa. A construção permanente do consenso.

Mantida a ancoragem das expectativas, há que se olhar para o futuro e para a nova ordem imaginada em formação, aqui e acolá. Mobilizar as energias sociais, econômicas e políticas na direção de um novo projeto estratégico de país.

Presidente Lula durante discurso na ONU Crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República

Aí, vem a inserção global do Brasil como potência climática e alimentar, que deve balizar cada vez mais a política externa do país, ao lado da saga da paz mundial. Vem, ao mesmo tempo, a articulação de dois programas pivotais.

Trata-se do Programa de Transformação Ecológica, na órbita dos ministros Alckmin e Haddad. Trata-se, também, do Programa de Cooperação Federativa, na órbita dos ministros Haddad e Rui Costa. Juntos, esses dois programas têm efeitos transformadores e multiplicadores na sociedade e na Federação.

Um novo projeto de país. Brasil Século XXI. Ousar para mudar.

Lula parece manter o seu discurso pós-eleitoral de 2022: “(...)sei da magnitude da missão que a História me reservou, e sei que não poderei cumpri-la sozinho (...) vou precisar de todos...”.