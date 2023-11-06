O que é déficit primário e como disputa no governo afeta seu bolso

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Após ter dito que não deseja cortar investimentos e que um déficit equivalente a 0,5% do PIB não seria "nada", o presidente explicitou os conflitos internos em reunião com ministros na sexta-feira (3).

"Para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro que está no Tesouro , mas para quem está na Presidência dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformada em estrada, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde", defendeu Lula na ocasião.

"Se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer e que um presidente deseja", acrescentou.

O motivo da discórdia é o chamado resultado primário – diferença entre tudo que o governo arrecada e gasta, com exceção das receitas e despesas financeiras, como os gastos com juros da dívida pública.

O governo brasileiro tem registrado déficits primários – ou seja, gastado mais do que arrecada – praticamente todos os anos desde 2014 (a única exceção foi 2022).

Isso provocou forte aumento na dívida pública, pois, quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa emitir mais títulos de dívida para cobrir parte das despesas.

Já quando registra saldo positivo, paga juros da dívida, evitando seu descontrole. A dívida pública hoje está em 74% do PIB e com perspectiva de alta, segundo projeções do mercado monitoradas pelo Banco Central (BC)

A promessa de Haddad era zerar o rombo em 2024 e registrar saldos positivos a partir de 2025, mas especialistas em contas públicas e agentes do mercado financeiro sempre manifestaram ceticismos com esses números, devido à dificuldade em elevar a arrecadação e à falta de medidas para cortar despesas.

Na visão de economistas favoráveis a um maior aperto fiscal, é fundamental que o governo volte a registrar resultados positivos nas contas primárias para reduzir o endividamento.

Segundo esses especialistas, um aumento constante da dívida tende a ter reflexos ruins na economia, como aumento dos juros, dólar mais caro e inflação mais alta (entenda melhor ao longo da reportagem).

Já os que defendem uma meta fiscal mais frouxa consideram que limitar os gastos sociais e investimentos em obras vai enfraquecer a geração de empregos e a oferta de serviços públicos aos mais vulneráveis.

Por enquanto, a revisão da meta está em debate no governo. A alteração terá que ser formalizada junto ao Congresso neste ano ou ao longo do próximo.

Apesar da fala de Lula ministro da Casa Civil, Rui Costa, negou na sexta-feira (3) que exista um conflito interno.

"Vi alguns artigos (na imprensa) tentando fazer um contraponto entre uma parte do governo que é gastador e outra que é poupador. Não há esse debate, não há essa dicotomia, porque não há nenhuma possibilidade de aumentar o gasto, porque o arcabouço não permite", acrescentou o chefe da Casa Civil.

A regra à qual Costa se refere é o novo arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso para substituir o antigo Teto de Gastos, que limitava o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior.

A nova regra permite que as despesas sempre cresçam acima da inflação, mas dentro de um intervalo que varia de 0,6% a 2,5%, a depender do ritmo de crescimento da receita.

O problema enfrentado agora pelo governo é que a receita não está crescendo no ritmo desejado. A se confirmar a expectativa de uma arrecadação mais fraca no próximo ano, a Fazenda teria que adotar medidas adicionais para cumprir a meta de zerar o déficit primário, seja segurando mais as despesas, seja aumentando impostos, por exemplo – ambas são medidas impopulares, ainda mais em um ano eleitoral (o Brasil elege prefeito e vereadores em 2024).

Haddad já anunciou uma série de medidas para aumentar a arrecadação, seja com novos tributos (como a taxação de apostas esportivas ou de fundos de investimento para super ricos ), seja com a reversão de alguns benefícios fiscais (descontos em impostos). Mas boa parte dessas medidas depende da aprovação do Congresso, processo que tende a ser lento e, nem sempre, exitoso para a Fazenda.

"Se tiver de antecipar medidas para 2024, eu encaminho (ao Congresso mais propostas). O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal, farei isso enquanto estiver no cargo, não é por pressão do mercado financeiro, acredito que Brasil, depois de dez anos, precisa voltar a olhar para contas públicas", afirmou, sem detalhar quais seriam as novas medidas.

Para especialista, Tebet (esq.) está sem apoio para medidas de redução de despesas Crédito: Reuters

Economistas especialistas em contas públicas consideram correto o esforço do governo de aumentar as receitas por meio da revisão de benefícios tributários e aumento de impostos sobre os mais ricos. Por outro lado, criticam a falta de medidas para conter os gastos.

Para Gabriel Leal de Barros, economista-chefe da Ryo Asset e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI), o esforço do governo para aumentar as receitas por meio da revisão de benefícios tributários e aumento de impostos sobre os mais ricos está correto.

"Faz sentido a estratégia do Haddad. O problema é que ela tá 100% focada na arrecadação. Não tem nada para melhorar a eficiência e cortar gasto. Como não tem essa perna da despesa, o plano fiscal fica capenga", critica.

Segundo Barros, o Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet , vem desenvolvendo medidas de avaliação do gasto público, para melhorar sua eficiência. Mas, na sua avaliação, ainda falta vontade política no governo para implementar essas ações.

Com visão semelhante, a economista Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting, questiona o argumento de Lula de que seria preciso mais recursos para obras.

Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) reforçam seu ponto. Segundo relatório de outubro da instituição, 41% das obras tocadas no país em 2023 com previsão de recursos federais estão paradas. Isso representa 8.603 obras paralisadas, cujo orçamento soma R$ 32 bilhões.

"São obras paradas não por falta de dinheiro, é porque são projetos mal desenhados, com um monte de problema na execução, que não dão conta das exigências ambientais", ressalta Latif.

O impacto no bolso

Embora o governo mire em mais crescimento econômico com o aumento de gastos, Gabriel de Barros avalia que a medida pode ter efeito inverso se não vier acompanhada de equilíbrio fiscal.

Segundo o economista, a continuidade do aumento da dívida pública tende a elevar os juros no país, o que encarece o financiamento para novos negócios.

Isso acontece da seguinte forma, explica ele: quando os investidores que emprestam dinheiro para o governo cobrir o rombo nas contas públicas veem a dívida aumentando, eles entendem que o risco daquela dívida não ser paga fica maior; com isso, passam a cobrar juros mais altos para comprar os títulos de dívida pública.

Isso, acrescenta Barros, pode fazer o empréstimo para o governo ficar mais atrativo do que investir em negócios mais arriscados, como abrir uma nova empresa ou expandir a produção, diminuindo o recurso disponível para atividades que geram emprego e renda.

Além disso, a taxa básica de juros (Selic) paga pelo governo é referência para os demais juros praticados no país – quando ela sobe, todo o crédito tende a ficar mais caro.

"Quanto mais alta a Selic, que é um reflexo do quão mais ou menos arrumada está as contas públicas, isso afeta negativamente o quanto de emprego e renda vai ser gerado na economia com investimento produtivo", resume.

"E a percepção de risco (sobre o endividamento público) também bate em câmbio, desvalorizando o real. Com o dólar mais alto, tudo que é importado fica mais caro, aumentando a inflação no país", acrescenta, destacando outro impacto negativo para a economia.

Registro de 2015 da construção da Transnordestina; obra atrasou e até hoje não foi concluída Crédito: Palácio do Planalto/Delfim Martins

Mesmo déficit de 0,5% do PIB é meta incerta

A grande dificuldade do governo em elevar a arrecadação no patamar necessário para zerar o déficit já estava no radar do mercado financeiro.

Mesmo antes de Lula explicitar a intenção de rever a meta, o Boletim Focus (levantamento semanal realizado pelo Banco Central) mostrava que a projeção mediana de economistas para o resultado primário de 2024 estava em 0,75% do PIB. Depois das falas do presidente, a projeção subiu para 0,80% do PIB.

Apesar disso, a declaração do presidente foi mal recebida no mercado.

Segundo Barros, isso ocorreu porque a discussão sobre a revisão da meta era esperada apenas para o próximo ano. Na sua visão, a antecipação pode ter o efeito negativo de dar menos força para Haddad aprovar no Congresso medidas de aumento da arrecadação.

"Antecipar isso vai afetar a negociação no Congresso e pode fazer com que a revisão (da meta primária) seja por um déficit maior do que poderia ser se fosse feito no ano que vem", avalia.

"Se a arrecadação vier ruim, o governo pode ter que contingenciar (segurar gastos) de qualquer forma. Por isso, pode ser que esse novo déficit seja fixado em 1%", acredita Barros.

O economista Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda de São Paulo e atualmente sócio da gestora de investimentos Warren Rena, tem avaliação semelhante.

Ele ressalta que o Projeto de Lei Orçamentária para 2024 encaminhado pelo governo em agosto para o Congresso prevê R$ 212 bilhões de receitas discricionárias (aquelas que podem ser usadas livremente, não estando atrelada a alguma despesa obrigatória).

Desse total, R$ 168,5 bilhões são receitas condicionadas, ou seja, que ainda dependeriam de aprovação no Congresso, como o caso da proposta de taxar fundos exclusivos de super ricos e aplicações no exterior.

De lá pra cá, apenas uma dessas medidas já foi aprovada, a que devolve à Receita Federal vantagem nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) sobre disputas tributárias com contribuintes – algo que pode render R$ 98 bilhões em 2024, segundo a Fazenda.

Mas mesmo essa previsão de R$ 98 bilhões em arrecadação com essa mudança é considerada muito otimista por especialistas, afirma Salto.

Sua projeção, por exemplo, é que o governo vai arrecadar em 2024 R$ 172,3 bilhões em receitas discricionárias (R$ 40 bilhões a menos do que consta na PLOA). Se esse quadro se confirmar e de fato nada em despesa for contingenciado, haverá um resultado deficitário em 0,74% do PIB em 2024.