No fim do ano, surpresa e déjà vu nos rumos do Brasil

O Brasil termina o primeiro ano do governo Lula com a surpresa da ancoragem das expectativas econômicas. E com a sensação de déjà vu na ainda frágil ancoragem das expectativas políticas e institucionais.

Por sua vez, o déjà vu na esfera das expectativas político-institucionais tem a ver com os velhos problemas do sistema político e do arranjo institucional. Agora com o novo problema do parlamentarismo branco, configurando um semipresidencialismo que, por ser informal, é foco de instabilidade permanente.

Nessa área política, o presidente Lula teve que entrar em campo para liderar a articulação política. Instintivamente, ele calibrou a bússola para a rotação da realpolitik na política interna. Mas o velho calcanhar de Aquiles da dificuldade de formação de maiorias estáveis de governo mostra a sua cara todos os dias. Agora mais ainda.

No plano da economia, o que se espera para 2024, e depois, é a permanência da ancoragem das expectativas, apesar do fogo amigo recorrente e da exacerbação da polarização política.

O fogo amigo trombeteia por mais gastos, às portas das eleições municipais de 2024. A polarização calcificada entre bolsonaristas e petistas alimenta a busca por mais emendas orçamentárias - fragmentadas e eleitoreiras.

Tudo converge para comprometer a qualidade das políticas públicas e tornar o Orçamento Geral da União um queijo suíço.

É preciso acelerar as iniciativas de busca de qualidade nos gastos públicos, o que pressupõe reestruturação de gastos, para a realização de investimentos voltados para melhorar a produtividade na economia e a qualidade nas políticas públicas.

Pressupõe, também, a promoção de mudanças administrativas no modelo de recursos humanos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. As estruturas de cargos e salários são anacrônicas, regressivas e ineficientes. Não se pautam pelo mérito. Há funções que não são mais necessárias.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa por telefone com presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Elas sobrecarregam o Orçamento da União com projetos que não têm mais relevância para a sociedade. A burocracia alimentando a burocracia. O que se precisa buscar é um estado empreendedor, e não um estado empresário.

No plano político-institucional , é preciso superar o déjà vu. Há que se ajustar as estruturas institucionais do sistema político em vigor. Continuando o processo incremental de reformas políticas, principalmente a democratização do sistema partidário oligárquico e a reforma eleitoral.

Quanto ao semipresidencialismo, na prática ele já está em vigor. Só que em padrão “jeitinho brasileiro”. Aí é que está o problema. Não impulsiona estabilidade política.

Enquanto não forem retomadas as reformas – em ritmo incremental – a governabilidade e a formação de maiorias continuarão instáveis.

Tudo contribui para pairar os fantasmas da instabilidade política e da incerteza econômica – para 2024 e depois.

O Orçamento Geral da União (OGU), tal como está, estrangula a capacidade de investimentos do governo e cria incertezas para a realização de investimentos privados.

Tudo somado, o regime fiscal do país é função do seu arcabouço político-institucional. Ou seja, o OGU é expressão das opções e prioridades da sociedade em termos de políticas públicas, e não apenas do Executivo federal.