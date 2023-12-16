AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Política

No fim do ano, surpresa e déjà vu nos rumos do Brasil

O que nos leva ao velho corolário: a economia é função da política. A melhoria das expectativas também. Até quando permanecerá o nosso déjà vu? Círculo vicioso?

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 01:29

Públicado em 

16 dez 2023 às 01:29
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros Antônio Carlos Medeiros
O Brasil termina o primeiro ano do governo Lula com a surpresa da ancoragem das expectativas econômicas. E com a sensação de déjà vu na ainda frágil ancoragem das expectativas políticas e institucionais.
Analistas de diferentes matizes enumeram as surpresas na economia. O crescimento foi maior do que o previsto. A inflação chega ao intervalo da meta. O Ministério da Fazenda formulou um arcabouço fiscal e uma reforma tributária que ancoraram expectativas e reduziram os temores fiscais do mercado financeiro. E a safra foi a maior da história, com o maior saldo na balança comercial do país. O que influenciou a estabilidade do câmbio.
Por sua vez, o déjà vu na esfera das expectativas político-institucionais tem a ver com os velhos problemas do sistema político e do arranjo institucional. Agora com o novo problema do parlamentarismo branco, configurando um semipresidencialismo que, por ser informal, é foco de instabilidade permanente.

Veja Também

Congresso derruba veto de Lula à desoneração da folha de pagamento

Lula sanciona taxação de fundos dos super-ricos

Governo Lula prorroga Desenrola Brasil até março de 2024

Nessa área política, o presidente Lula teve que entrar em campo para liderar a articulação política. Instintivamente, ele calibrou a bússola para a rotação da realpolitik na política interna. Mas o velho calcanhar de Aquiles da dificuldade de formação de maiorias estáveis de governo mostra a sua cara todos os dias. Agora mais ainda.
No plano da economia, o que se espera para 2024, e depois, é a permanência da ancoragem das expectativas, apesar do fogo amigo recorrente e da exacerbação da polarização política.
O fogo amigo trombeteia por mais gastos, às portas das eleições municipais de 2024. A polarização calcificada entre bolsonaristas e petistas alimenta a busca por mais emendas orçamentárias - fragmentadas e eleitoreiras.
Tudo converge para comprometer a qualidade das políticas públicas e tornar o Orçamento Geral da União um queijo suíço.
É preciso acelerar as iniciativas de busca de qualidade nos gastos públicos, o que pressupõe reestruturação de gastos, para a realização de investimentos voltados para melhorar a produtividade na economia e a qualidade nas políticas públicas.
Pressupõe, também, a promoção de mudanças administrativas no modelo de recursos humanos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. As estruturas de cargos e salários são anacrônicas, regressivas e ineficientes. Não se pautam pelo mérito. Há funções que não são mais necessárias.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa por telefone com presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa por telefone com presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Elas sobrecarregam o Orçamento da União com projetos que não têm mais relevância para a sociedade. A burocracia alimentando a burocracia. O que se precisa buscar é um estado empreendedor, e não um estado empresário.
No plano político-institucional , é preciso superar o déjà vu. Há que se ajustar as estruturas institucionais do sistema político em vigor. Continuando o processo incremental de reformas políticas, principalmente a democratização do sistema partidário oligárquico e a reforma eleitoral.
Quanto ao semipresidencialismo, na prática ele já está em vigor. Só que em padrão “jeitinho brasileiro”. Aí é que está o problema. Não impulsiona estabilidade política.
Enquanto não forem retomadas as reformas – em ritmo incremental – a governabilidade e a formação de maiorias continuarão instáveis.
Tudo contribui para pairar os fantasmas da instabilidade política e da incerteza econômica para 2024 e depois.

Veja Também

Lula quebra tradição de 40 anos ao enviar chanceler para posse de Milei na Argentina

Lula é aprovado por 38% e reprovado por 30%, mostra Datafolha

O Orçamento Geral da União (OGU), tal como está, estrangula a capacidade de investimentos do governo e cria incertezas para a realização de investimentos privados.
Tudo somado, o regime fiscal do país é função do seu arcabouço político-institucional. Ou seja, o OGU é expressão das opções e prioridades da sociedade em termos de políticas públicas, e não apenas do Executivo federal.
O que nos leva ao velho corolário: a economia é função da política. A melhoria das expectativas também. Até quando permanecerá o nosso déjà vu? Círculo vicioso?

Antônio Carlos Medeiros

Antônio Carlos Medeiros Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Lula reforma tributária Inflação Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Defesa Civil de Cariacica faz nova vistoria em obra onde quatro morreram soterrados
Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados