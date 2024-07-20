Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos rumos

Economia capixaba pode ter ainda ritmo de baixo crescimento

O ES precisa criar condições regionais, nacionais e internacionais para evitar a chamada armadilha do baixo crescimento. Buscar a articulação de investimentos com capitais regionais, nacionais e internacionais. Sempre com o foco em inovação e produtividade

Públicado em 

20 jul 2024 às 01:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Continua a saga da economia capixaba como plataforma de exportação de commodities. Sabemos que isso representa baixa agregação de valor para o crescimento sustentável do PIB regional. Embora tenha evoluído para mudar de perfil, o PIB capixaba ainda tem relativa dependência da produção e exportação de commodities.
Para Orlando Caliman, a economia capixaba pode ter perdido tração. Ou pode ter se acomodado a um “ritmo contratado” de crescimento. O desafio, diz ele, é perceber que “a força inercial do crescimento contratado não garante por si só um Espírito Santo competitivo inovador e sustentável”. Pode reproduzir a trajetória do crescimento inercial, segundo ele.
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) tem uma longa série histórica da trajetória do PIB capixaba. Cresceu com média anual de 11% nos anos 1970. Já entre 1980 e 2020 a média anual caiu para 3%. Se for considerado o período 2000/2020, a média anual foi de 2,3%.

Veja Também

Apagão cibernético: veja os serviços no ES afetados por pane global

BTG compra Sertrading, empresa de comércio exterior com unidade no ES

Reforma tributária: ES defende alteração em quatro pontos da proposta

Ou seja: perdeu tração. Embora tenha um histórico de crescimento acima da média nacional. Caliman chama a atenção para o fato de que “a perda maior de tração coincide com perda de capacidade de geração de ICMS”. Isto, segundo ele, principalmente por conta da queda do Fundap a partir de 2012.
Desde os anos 1970, o Estado tem usado um engenhoso conjunto de incentivos fiscais e financeiros para alavancar o PIB estadual. A tração veio das commodities e do arcabouço de incentivos para atração de novas indústrias e de atividades de centros de distribuição logística de mercadorias, principalmente.
Mas esse sistema de incentivos, tenho repisado aqui, termina em 2032, com a nova reforma tributária, que privilegia o consumo. Vem daí o alerta para a necessidade de impulsionar a indústria do turismo, a indústria de transformação (incluindo agroindústrias), novas startups e negócios de maior agregação de valor.
Para Caliman, a estratégia adequada “parece então ser a de crescer diversificando em produtos, mercados e inovação, e tornando mais complexa a sua economia”. Entretanto, esse desafio se torna mais complexo quando se trata da indústria de transformação.
Outro dia, Edmar Bacha mostrou que a indústria de transformação viu a sua participação na economia brasileira desabar: “Em 1995 ela respondia por 14,5% do PIB, mas em 2022 somente por 9,3%”. Trata-se do fenômeno da desindustrialização, que também ocorreu no ES.
A hipótese de Bacha é a de que o encolhimento da indústria brasileira deve-se, principalmente, ao fato de que “a produtividade relativa da indústria desabou”, entre 1995 e 2022. Ao mesmo tempo, ele mostra que aconteceu o inverso no agronegócio. Ele mostra que em 2023 a produtividade relativa da agricultura em relação à produtividade média da economia já tinha chegado a 94% da média.
Segmentos da economia capixaba como de petróleo, comércio e mineração estão sendo impactados pela pandemia do novo coronavírus
Segmentos da economia capixaba:  petróleo, comércio e mineração  Crédito: Beatriz Seixas/Fernando Madeira/ Tadeu Bianconi-Agência Vale
Ou seja, o que a indústria perdeu em produtividade relativa a agricultura ganhou. Bacha explica essa inversão com a hipótese de que a agricultura mirou o mercado internacional e teve impulsos para a adoção de tecnologias de última geração e “o desenvolvimento de tecnologias nativas”. O nome do jogo é competição, que impulsiona a produtividade.
Já a indústria, conclui Bacha, “continua a mirar o próprio umbigo”, limita-se a vender com preços surreais seus produtos quase que exclusivamente para o mercado interno (...) e sempre com muita proteção contra a entrada de produtos estrangeiros. Com mercado protegido, o impulso da competição e da produtividade é menor.
Neste contexto, o desafio do Espírito Santo é a atração da indústria de transformação e investimentos correlatos que tenham maior agregação de valor, e para isso vai precisar de apoio forte do BNDES, no âmbito do programa “Nova Indústria Brasil” lançado em janeiro pelo governo federal.
Mãos à obra. 2032, vamos dizer assim, é “amanhã”.
O ES precisa criar condições regionais, nacionais e internacionais para evitar a chamada armadilha do baixo crescimento. Buscar a articulação de investimentos com capitais regionais, nacionais e internacionais. Sempre com o foco em inovação e produtividade.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo PIB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados