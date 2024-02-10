As dúvidas que o mundo político capixaba leva para o carnaval

Neste ano bissexto, o carnaval começa mais cedo. Com ele, as dúvidas sobre os eventos políticos mais importantes se antecipam – e não esperam a chegada das águas de março.

As elites políticas regionais devem ir para o carnaval, no circuito Aldeia-Iriri, com três indagações para os tradicionais almoços que costumam juntar os políticos para as “fofocas” políticas de início de ano.

Primeiro vem, neste ano, a especulação sobre quem será escolhido(a) para a vaga do ex-conselheiro Sérgio Borges no Tribunal de Contas.

Não sendo Marcelo, Davi Diniz cresce como opção entre os deputados. Como de praxe, o governador será ouvido. Casagrande, por estilo e instinto político, não deverá usar a chamada “mão pesada” na escolha. Mas se Marcelo Santos realmente declinar, ele deverá articular a ida do seu chefe da Casa Civil, pelo qual tem apreço. Seria uma solução semelhante à escolha, anterior, do atual conselheiro Luiz Ciciliotti. A conferir.

Segundo, vêm indagações sobre as tendências das eleições municipais deste ano no Espírito Santo. Aqui, elas não deverão ter a nacionalização como padrão. Na Grande Vitória, os candidatos à reeleição partem na “pole position”. Arnaldinho Borgo (Podemos); Euclério Sampaio (MDB); Lorenzo Pazolini (Republicanos); Sérgio Vidigal (PDT); e Wanderson Bueno (Podemos). São gestões bem avaliadas. O eleitor capixaba parece querer menos ideologia e mais entregas e gestões, segundo as pesquisas.

Desta vez, como o governador Casagrande não poderá ser candidato à reeleição em 2026, a novidade é que as eleições de 2024 vão mirar 2026. Mirar principalmente as posições majoritárias: governador e duas vagas de senador, além do vice-governador.

Trata-se, para os partidos, de acumular força em 2024 para aumentar as suas respectivas bancadas na Câmara Federal e, assim, aumentar o quinhão de cada partido nos fundos partidário e eleitoral. Mas trata-se, sobretudo, de acumular forças para as eleições majoritárias de 2026.

Sede da Assembléia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Portanto, a terceira indagação para as “fofocas” nos convescotes do carnaval é: quem vai suceder Renato Casagrande? Quem terá capital político e eleitoral para disputar as duas vagas ao Senado?

De pronto, tem um fato novo no horizonte. O ex-governador Paulo Paulo Hartung já sinalizou aos seus aliados históricos que poderá voltar para a política e disputar um cargo majoritário. Principalmente governador. Isso interfere no tabuleiro do xadrez político regional, apesar da diminuição do recall de Hartung.

O candidato natural à governadoria é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). É nele que estão, hoje, depositadas as expectativas de poder. O poder se alimenta de expectativas de poder.

Além de Ricardo, vários políticos da chamada nova geração política se colocam para as vagas majoritárias em 2026. Por exemplo: Arnaldinho, Euclério, Pazolini, Helder Salomão (PT); Marcelo Santos; Evair de Melo (PP); Josias da Vitória (PP); Sérgio Meneguelli (Republicanos); e Fabiano Contarato (PT).

Mas a eventual entrada para valer de Paulo Hartung no jogo mexe no tabuleiro. Intuo, a preços de hoje, que a velha guarda ainda tem mais capital político de amplitude estadual/regional do que a nova geração.

Assim, Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Paulo Hartung teriam mais capital político, capital simbólico e capital social para as disputas dos três cargos majoritários: governador e dois senadores. A vaga de vice-governador vem sempre no bojo dos arranjos eleitorais necessários.

É óbvio que será preciso “combinar com o beque”, ou seja, com Sua Excelência, o eleitor. Mas, a preços de hoje, é isso que aparece no horizonte. O que significa que a esperada transição política no Estado poderá se estender mais um pouco, até 2030.

Com a ressalva de que, no Espírito Santo, aqueles tempos de geopolítica de gabinetes não existem mais. As máquinas políticas das redes sociais não permitem mais esse xadrez “pelo alto”.