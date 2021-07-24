A máxima do fundo do poço com molas está em teste no Brasil

A fragilidade do Centro de Poder abriu espaço para um Fundo Eleitoral de quase R$ 6 bilhões para turbinar a indústria de eleições no país Crédito: Pedro França/Agência Senado

A fragilidade do Centro de Poder, cujo epicentro é a presidência da República, abriu espaço para um Fundo Eleitoral de quase R$ 6 bilhões para turbinar a indústria de eleições no país . A sociedade aumentou a rejeição aos políticos e à Política. Está na hora de redefinir como financiar campanhas eleitorais. Voltar ao financiamento misto – público e privado – com limites definidos e adotar o sistema eleitoral distrital misto, barateando as campanhas.

A mesma fragilidade de Poder alimenta a ameaça de golpe. Que retroalimenta a fragilidade. Há que se recolocar as reformas políticas na Agenda, mirando o ambiente político-eleitoral de 2022 . Não estas reformas regressivas que estão na Câmara , mas sim as três mais estruturais: o sistema distrital misto; o semipresidencialismo; e a legislação partidária para conter as oligarquias.

Tudo somado, a política brasileira fecunda e é fecundada por um processo entrópico de causação circular. Aciona a mola do fundo do poço. E desorganiza a coalizão politicamente dominante. O ciclo político entra em ocaso e retira da Política a sua função de articulação e agregação de interesses. Aprofunda a entropia. Tudo temperado por uma vertigem no conjunto das lideranças políticas relevantes. Resultando em ausência de capacidade convocatória para o diálogo da busca do horizonte.

A conjunção de crises desperta o pessimismo, a raiva e a desesperança. Com regressão civilizatória. Do fundo do poço surgirá a fênix? A democracia brasileira resiste. Lá atrás, a “Nova República” pactuou e construiu uma restauração do Estado Nacional brasileiro, que passou pela Constituição de 1988 e por um ciclo que institucionalizou conquistas democráticas, estabilidade econômica e inclusão social.

Com a explosão de demandas, a democracia sobrecarregou-se de obrigações e distorceu-se em nome do atendimento de interesses específicos, ao mesmo tempo em que diminuiu a capacidade de entrega do Estado. O Estado sobrecarregado deslegitimou a ordem restaurada com a Nova República. Fim de ciclo. Está na hora de mudar a Agenda. E buscar uma nova restauração histórica, 35 anos depois da Nova República.

O tempo político está atropelando o calendário gregoriano. É preciso contornar, politicamente, tanto o vácuo no Centro do Poder, quanto uma situação de tutela política, que manteriam o país em instabilidade política e ingovernabilidade latente. Para que o processo político-eleitoral de 2022 seja um marco na construção da nova Agenda, colocando a reconstrução político-institucional como impulso para a restauração do Estado.