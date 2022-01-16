Voltar à estrada me lembrou do privilégio de estar viva

Ao voltarmos à estrada, seguia firme e forte a ideia, antiga e certeira, do poder transformador de uma viagem Crédito: Pexels

Depois de quase dois anos de isolamento, voltamos à estrada. Outra vez havia sol, esperança e a alegria de estar ali como se não existisse mais nada além de ir, apesar do peso do tempo e das más notícias enfileiradas na dobradinha 2020-2021.

Outra vez era verão, embora a névoa da pandemia ainda pairasse no ar com seus 100 mil novos casos em 24 horas e o medo das estatísticas novamente entre nós.

Outra vez havia canções e boa companhia, a vontade de clarear as ideias e respirar outros ares, a disposição de acalmar o espírito e quem sabe ganhar um bronze, a despeito dos compromissos em compasso de espera.

As dúvidas eram diferentes, o livro que faltava pouco para acabar também. Por outro lado, ao voltarmos à estrada, seguia firme e forte a ideia, antiga e certeira, do poder transformador de uma viagem, mesmo as mais curtas e menos surpreendentes.

Voltar à estrada dois anos depois e apesar das más notícias enfileiradas na dobradinha 2020-2021 me lembrou a minha amiga de tantos anos e sua coragem imensa de ser feliz.

Me lembrou desapego, simplicidade, prioridades, “Thelma e Louise” e seu espírito de explodir as regras todas. Me lembrou Jack Kerouac e seu viajar pelo mundo de carona.

Voltar à estrada, a despeito da névoa da pandemia, me lembrou “Diários de Motocicleta” e as intenções iniciais daquele homem que quis mudar o mundo.

Me lembrou “Paris, Texas” e a decisão de caminhar em busca de redenção. A estrada me lembrou Elizabethtown e as músicas que nos movem em determinadas trilhas.

Voltar à estrada, naquela altura, tinha ainda um significado extra. Num tempo em que nos equilibramos entre a esperança de amanhãs melhores e o horror, entre o balanço dos novos projetos e o peso dos sonhos desfeitos, estar outra vez em movimento me lembrou o valor de seguir adiante.