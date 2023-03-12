Você pratica o que posta?

Há algum tempo, escrevi a respeito de um depoimento curto e grosso que circulava pela internet e criticava uma contradição comum do nosso tempo.

- Muito legal seu texto no Linkedin. Pena que eu já trabalhei com você.

O resumo da ópera, naquele dia como agora: de nada adianta postar bonito no Linkedin ou ostentar competências e certificações se, no miúdo do expediente, sua prática desencoraja no lugar de estimular, seus métodos se revelam duvidosos, sua subida puxa o tapete do outro, seu trato tem o efeito de um trator.

A conversa de hoje nos leva àquela outra. E sabe por quê? Porque não adianta celebrar o Dia Internacional das Mulheres na rede social e destratar na vida privada, assediar nas outras noites do ano, pagar salário menor no final do mês ou interromper no meio da frase.

A reflexão vale para mim, para você, para todo mundo, no 8 de Março e além.

Não adianta se dizer feminista na rede social e sacanear outras mulheres pelas costas, se dizer justiceiro de grandes causas e ser injusto nos pequenos julgamentos. Não adianta falar de Deus em sua infinita bondade e semear a discórdia, o egoísmo e o rancor assim que a missa termina.

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Não adianta promover despedidas emocionadas enquanto oferece a mais absoluta ingratidão aos que estão presentes. Não adianta postar dizeres sobre empatia e mover um total de zero músculo para tentar compreender o ponto de vista alheio.

Somos diariamente empurrados a exibir o melhor ângulo, a felicidade constante, a frase de efeito, a endorfina em dia, o relacionamento perfeito, a paisagem de tirar o fôlego, a vida sem perrengues.

Mas nem sempre o que postamos reflete, realmente, o que passamos, pensamos ou praticamos. A despeito de toda imperfeição que há, porque faz parte, aqui, ali e nas redes vizinhas, parecemos sempre gratos, focados, produtivos, solidários, coerentes e conciliadores.

Não sei se é para tanto, mas li um filósofo defendendo que, se você quer saber como uma pessoa de fato é, você deve descobrir o que ela busca no Google e não o que posta na rede social. No buscador, ele diz, nos revelamos de modo mais profundo e verdadeiro, sem truques, recortes ou segundas intenções.