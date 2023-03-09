Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vinícolas do RS

Terceirização e racismo por trás do escândalo do trabalho escravo

O pesadelo de mais de 200 vítimas do trabalho análogo à escravidão em vinícolas no sul do Brasil chocou todo o país, onde o problema atinge diversos setores de atividade

Publicado em 09 de Março de 2023 às 00:10

Públicado em 

09 mar 2023 às 00:10
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

De novo a escravidão? Ela deixou de existir? Aquilo que talvez imaginamos estar longe ou de nem existir está mais perto do que imaginamos. Desde semana passada estamos acompanhando notícias que realçam a pauta da escravidão no Brasil, a partir das descobertas das Vinícolas do Sul – Salton, Garibaldi e Aurora. Mas, nesta semana, foi a vez da Caravelas, com 32 pessoas resgatadas em fornecedora de açúcar.
Uma coisa está em comum nas descobertas de ambas empresas: a terceirização. Todas elas vieram a público declarar a não ciência e até um descolamento da situação, uma vez que os escravizados estão sob tutela de empresas terceirizadas e não vinculadas diretamente às vinícolas ou marcas.
Jorge Souto Maior chegou a dizer que por trás do escândalo do trabalho escravo está o escândalo da terceirização. Para o desembargador da Justiça do Trabalho, empresas usam terceirização para se eximir de responsabilidade social.

Veja Também

Escravidão moderna: números no país são assustadores

Patriota expulsa vereador que ofendeu baianos vítimas de trabalho escravo

Entidade gaúcha associa trabalho escravo a programas assistenciais

Segundo relatos, fazem/faziam parte dos maus-tratos: choques elétricos, agressões físicas, ameaças de morte. O pesadelo de mais de 200 vítimas do trabalho análogo à escravidão em vinícolas no sul do Brasil chocou todo o país, onde o problema atinge diversos setores de atividade. Segundo dados oficiais da inspeção do trabalho o número de pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão mais que dobrou em dois anos, passando de 936 em 2020 para 2.075 em 2022.
Segundo Laurentino Gomes, escritor debruçado sobre o tema da escravidão no Brasil, revisitar o passado, refletir e entender o seu processo civilizatório é interpretar o Brasil, fundado numa economia que teve na escravidão a sua base de sustentação e sobrevivência e que duraria de 1538, data da chegada dos primeiros negros escravizados ao Recife, até a assinatura da Lei Áurea, em 1888, no Rio de Janeiro.
Laurentino diz ainda: “Fingiu-se que a escravidão, o genocídio, acabara. Mas o Brasil real é outro. As favelas abandonadas pelo Estado são senzalas modernas. O quarto de empregada também”. Infelizmente o racismo ainda faz parte da nossa estrutura. Isso diz respeito ao nosso processo histórico no qual as classes subordinadas são submetidas à opressão e à exploração das classes dominantes. O racismo estrutural está enraizado na estrutura social e orienta as relações institucionais, econômicas, culturais e políticas.
O negro, o baiano, a faxineira, a mulher, o índio, o porteiro, o gari, o braçal continuarão sendo oprimidos enquanto o Brasil não se assumir racista. Enquanto não se erradicar a desigualdade, os privilégios e privilegiados, e a negação de tudo isso, o racismo e a escravidão continuarão. A negação é o motor da continuidade. Escancaremos essa realidade ao nosso redor. Assumamos a nossa estrutura para que possamos demoli-la e reconstruí-la de modo a nos vermos todos como iguais e não privilegiados.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Racismo Rio Grande do Sul Trabalho Escravo Terceirizados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados