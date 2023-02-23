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Contra a vontade

Ao menos 150 pessoas são resgatadas em situação análoga à escravidão no RS

Além de salários atrasados, os homens também sofriam violência física, longas jornadas de trabalho e precisavam comer alimentos estragados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2023 às 18:10

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 18:10

Imagens do espaço onde os trabalhadores eram mantidos em situação análoga à escravidão
Imagens do espaço onde os trabalhadores eram mantidos em situação análoga à escravidão Crédito: Divulgação | PRF
Ao menos 150 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (22), em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul
A operação teve início após três trabalhadores procurarem policiais da PRF na cidade de Caxias do Sul. Aos agentes, eles informaram que tinham fugido de um alojamento no qual eram mantidos contra vontade.
Os trabalhadores ainda relataram aos policiais que, caso quisessem deixar o local, deveriam pagar uma multa por quebra do contrato de trabalho.
Além de terem os pagamentos de salários atrasados, os homens também sofriam violência física, longas jornadas de trabalho e precisavam comer alimentos estragados.
Eles foram levados para um abrigo disponibilizado pela prefeitura.
Conforme a polícia, os trabalhadores eram, em sua maioria, da Bahia. Após serem chamados para trabalhar no Rio Grande do Sul, chegavam ao local e encontravam uma situação diferente das prometidas pelos recrutadores.
Segundo a polícia, a empresa possui contratos com diversas vinícolas da região. 
Um homem de 45 anos, responsável pela empresa que mantinha os trabalhadores nestas condições, foi preso.
A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego, que irá analisar individualmente os direitos trabalhistas de cada um.

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