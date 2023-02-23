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Nota 4.80

Elize Matsunaga vira motorista de aplicativo no interior de SP

Ela presta serviço para três aplicativos na cidade de Franca (SP); Elize cumpre em liberdade o restante da pena pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2023 às 14:12

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 14:12

Netflix anuncia a série documental ‘Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime’
Após cumprir dez anos de pena pelo assassinato do marido, Elize Matsunaga vira motorista de app em SP  Crédito: Netflix/Divulgação
Em liberdade condicional desde maio do ano passado, Elize Matsunaga presta serviço para três aplicativos em Franca, no interior de São Paulo.
Desde que deixou o presídio de Tremembé (SP) após cumprir 10 anos da pena pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga, ela vive no município a 400 km da capital paulista conhecido como Capital Nacional do Calçado.
"Ela trabalha como motorista de aplicativo e sua nota como condutora é 4.80", relata o jornalista e escritor Ullisses Campbell, autor da biografia "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" (Ed. Matrix).
Ele publicou um post na página Mulheres Assassinas no Instagram com imagens do perfil de Elize em uma das plataformas, onde ela aparece com o sobrenome de solteira: Araújo Giacomini.
Elize oferece os serviços em um Honda Fit prata para três plataformas diferentes e costuma usar óculos e máscara, o que dificulta ser identificada pelos passageiros.
Para cumprir em liberdade os 16 anos restantes de pena, ela escolheu a quinta cidade mais segura do país, onde comprou um apartamento de dois quartos.
Assim como Suzane von Richthofen, sua ex-colega de prisão que também foi beneficiada com progressão de regime, ela abriu um ateliê de costura. Enquanto a jovem que assassinou os pais vende sandálias customizadas, Elize comercializa produtos para PET.
As duas fizeram oficinas de artesanato e corte e costura na prisão, atividades educativas e produtivas com finalidade de ressocialização.
A Lei de Execução Penal prevê que, além de remuneração, cada três dias de trabalho do preso resultam em um dia a menos na pena.
"Elize e Suzane têm ainda em comum o fato de na ressocialização terem escolhido trabalhar junto ao público", afirma Campbell.
Procurado pela reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o advogado de Elize não deu retorno até a publicação.

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