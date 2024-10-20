Tempo dos bichos nos lembra de respirar, apesar do que pesa

Passei os últimos dias prestando especial atenção ao tempo dos bichos.

Ao contrário de nós humanos, a maioria dos habitantes do mundo animal regra o andamento dos dias e noites pelo que o corpo precisa: comida, descanso, esconderijo, brincadeira, sossego, proteção.

Segundo consta, há espécies que observam ainda a diferença entre manhã, tarde e noite, como também as mudanças de estação e o fato de ser domingo, quando o ritmo da casa geralmente diminui.

Como daquela vez em que a lição vinha dos peixes - do Telescópio menor e resistente, do outro Kinguio, maior e mais clarinho, das Coridoras com seu movimento sutil -, parei para ver a adaptação de um gato a outro, um adulto acostumado a dominar todo o território da casa a um filhote movido pela curiosidade de quem acaba de chegar.

Naquela época, eu olhava o vaivém dos peixes e pensava no que havia, se irritação, impaciência, fome ou teimosia. Pensava se havia ciúme do outro peixe, preguiça de ficar parado ou apenas nadar, de um lado até o outro, sem medo da morte ou coração partido, sem trabalho por fazer ou vontade de desistir, sem culpa, pena de si mesmo, dor no cotovelo ou rancor.

Gatos em convivência Crédito: Shutterstock

Gostava de passar um tempo diante do aquário como gostava de determinadas rotinas, listar as tarefas do dia para que não escapassem ao longo do expediente, escolher o disco conveniente antes de cada faxina e almoçar duas vezes no domingo.

[Ainda gosto].

Agora, diante do gato adulto acostumado a dominar o território da casa e do filhote movido pela curiosidade de quem acaba de chegar, tive de desacelerar o relógio. Tive de aceitar os modos de apresentar um ao outro e controlar a vontade de que eles se tornassem parceiros como Tom e Vinícius, João e Aldir, Lennon e McCartney, Roberto e Erasmo.

Tive de compreender o tempo dos bichos, que em nada se parece com o nosso.