Pequeno dicionário para o ano que começou, versão 2024

A - Aqui é o começo

Alguém avisou, com toda razão e um bocado de graça: a vida é dura e os primeiros cem anos são os piores

A placa diz o que eu queria dizer - que é proibido dançar na cozinha, mas se quiser pode

B - Bem-aventurados os que dançam, a propósito

Baixar a guarda também faz bem

Bom dia, boa noite, boa sorte

C - Cheiro verde não gosto

Conversas e leituras que nos trazem de volta valem ouro

Carmélia, por exemplo: “Não há muita pressa, mas é preciso aprender a continuar. É preciso plantar uma rosa, cumprir promessa, escrever o poema que um dia pediram de mim, numa mesa de bar. É preciso voltar a crer, e você, Maria, nunca mais vai dizer que já não é mais tempo de esperar. Nunca senti que a vida exigisse tanta esperança, como exige agora. Deve haver sempre a espera, enchendo todas as mãos, todos os olhos, todos os silêncios. Não deve faltar jamais a esperança, Maria: ela precisa estar também no sonho, no gesto, em todas as palavras e em todas as canções."

Carmélia Maria de Souza Crédito: Arte/Geraldo Neto

D - Deixar de seguir o que sufoca, em todos os sentidos

Dormir bem, porque faz toda a diferença

Descoisar as coisas que estiverem coisadas, seja lá o que isso significa

E - Este gênero, nas palavras do mestre Rubem Braga: “Se não é aguda, é crônica”.

Exercitar a presença

Esforços sinceros me comovem

F - Força, foco, finanças equilibradas

Fé também, claro

Flexibilidade, em muitos sentidos

G - Gato, ano seis

Grafite 0.9, sempre

Gambiarra melhor não

H - Harmonia, ritmo, melodia

Hidratar faz bem

Hoje é um bom dia para começar

I - Intenção, ação, consistência

Ingratidão não dá pé

Insistir, mas também desistir quando for o caso

J - Jiboias e zamioculcas são mais fáceis de cuidar - ufa

Jazz, samba, samba rock, vinil e boa companhia

Jacira, Dona: “As pessoas diziam: ‘o mundo é dos homens’. Mas eu achava que o mundo tinha que ser de todo mundo”

K - Keep calm e pé na tábua

Keep para tomar notas, como sempre

Kaur, Rupi: “E aqui está você vivendo apesar de tudo”

L - Liberdade para escolher ao que se prender

Lembrar para não esquecer: descansar também faz parte

Longevidades saudáveis

M - Meu tipo de inverno: com sol

Meu tipo de verão: idem

Montero, Rosa: “Somos todos esquisitinhos, embora, é verdade, uns mais do que outros”

N - Nada que dura permanece o mesmo

Não esquecer o motivo de nenhuma partida

Não resisti, me rendi: chat GPT

O - O corpo fala

O que realmente importa quando ninguém está olhando

O sentido da vida eu não sei

P - Perseverança, prudência, paciência

Promover o que encanta ao invés de atacar o que desagrada

Propósitos são guias

Q - Quando tudo é prioridade, nada é prioridade

Que 2024 nos faça felizes e fortes - os dois, por que não?

Que seja real a máxima minimalista: quanto menos melhor

R - Repetir, porque sim: potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate (inclusive no avesso)

Recalcular a rota, sempre que for preciso

Racismo é crime, homofobia também - nunca é demais lembrar

S - Ser mais livre

Ser mais leve

Ser mais movimento

T - Talvez a filha de Olívia Guerra tenha razão: “Os homens são sempre mais facilmente perdoados por seus abandonos. mesmo que nunca peçam perdão”

Todo ano, o ano todo: tolerância, menos com os intolerantes

Tempo, tempo, tempo, tempo

U - Um modo de viver: mais mesa, menos palco

Uma forma de caminhar: livrar os pés de todo sapato que aperta

Um jeito de ser: menos incendiário e mais bombeiro

V - Vez ou outra, ser incendiário

Verdade seja dita: quase todas as grandes caminhadas começam com pequenos passos

Você é seu próprio lar

[Um homem não te define

Sua casa não te define

Sua carne não te define]

W - Wabi Sabi, o conceito japonês que nos libera às imperfeições

Woolf, Virginia: “Ser livre e gentil comigo mesma [...]. Às vezes ler, às vezes não ler. Sair, sim - mas ficar em casa apesar de ser convidada. Quanto a roupas, comprar boas”

www com moderação

X - Xodós são o que há

Xeretas não são bem-vindos

Xilofones também não

Y - Yin e Yang, porque faz bem e todo ano a letra Y deste dicionário me complica

Z - Zona de conforto às vezes dá uma paz, né?

Zinco pros dias de inflamação, cortes e radicais livres