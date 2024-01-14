Pequeno dicionário para o ano que começou, versão 2024

A - Aqui é o começo
Alguém avisou, com toda razão e um bocado de graça: a vida é dura e os primeiros cem anos são os piores
A placa diz o que eu queria dizer - que é proibido dançar na cozinha, mas se quiser pode
B - Bem-aventurados os que dançam, a propósito
Baixar a guarda também faz bem
Bom dia, boa noite, boa sorte
C - Cheiro verde não gosto
Conversas e leituras que nos trazem de volta valem ouro
Carmélia, por exemplo: “Não há muita pressa, mas é preciso aprender a continuar. É preciso plantar uma rosa, cumprir promessa, escrever o poema que um dia pediram de mim, numa mesa de bar. É preciso voltar a crer, e você, Maria, nunca mais vai dizer que já não é mais tempo de esperar. Nunca senti que a vida exigisse tanta esperança, como exige agora. Deve haver sempre a espera, enchendo todas as mãos, todos os olhos, todos os silêncios. Não deve faltar jamais a esperança, Maria: ela precisa estar também no sonho, no gesto, em todas as palavras e em todas as canções."
D - Deixar de seguir o que sufoca, em todos os sentidos
Dormir bem, porque faz toda a diferença
Descoisar as coisas que estiverem coisadas, seja lá o que isso significa
E - Este gênero, nas palavras do mestre Rubem Braga: “Se não é aguda, é crônica”.
Exercitar a presença
Esforços sinceros me comovem
F - Força, foco, finanças equilibradas
Fé também, claro
Flexibilidade, em muitos sentidos
G - Gato, ano seis
Grafite 0.9, sempre
Gambiarra melhor não
H - Harmonia, ritmo, melodia
Hidratar faz bem
Hoje é um bom dia para começar
I - Intenção, ação, consistência
Ingratidão não dá pé
Insistir, mas também desistir quando for o caso
J - Jiboias e zamioculcas são mais fáceis de cuidar - ufa
Jazz, samba, samba rock, vinil e boa companhia
Jacira, Dona: “As pessoas diziam: ‘o mundo é dos homens’. Mas eu achava que o mundo tinha que ser de todo mundo”
K - Keep calm e pé na tábua
Keep para tomar notas, como sempre
Kaur, Rupi: “E aqui está você vivendo apesar de tudo”
L - Liberdade para escolher ao que se prender
Lembrar para não esquecer: descansar também faz parte
Longevidades saudáveis
M - Meu tipo de inverno: com sol
Meu tipo de verão: idem
Montero, Rosa: “Somos todos esquisitinhos, embora, é verdade, uns mais do que outros”
N - Nada que dura permanece o mesmo
Não esquecer o motivo de nenhuma partida
Não resisti, me rendi: chat GPT
O - O corpo fala
O que realmente importa quando ninguém está olhando
O sentido da vida eu não sei
P - Perseverança, prudência, paciência
Promover o que encanta ao invés de atacar o que desagrada
Propósitos são guias
Q - Quando tudo é prioridade, nada é prioridade
Que 2024 nos faça felizes e fortes - os dois, por que não?
Que seja real a máxima minimalista: quanto menos melhor
R - Repetir, porque sim: potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate (inclusive no avesso)
Recalcular a rota, sempre que for preciso
Racismo é crime, homofobia também - nunca é demais lembrar
S - Ser mais livre
Ser mais leve
Ser mais movimento
T - Talvez a filha de Olívia Guerra tenha razão: “Os homens são sempre mais facilmente perdoados por seus abandonos. mesmo que nunca peçam perdão”
Todo ano, o ano todo: tolerância, menos com os intolerantes
Tempo, tempo, tempo, tempo
U - Um modo de viver: mais mesa, menos palco
Uma forma de caminhar: livrar os pés de todo sapato que aperta
Um jeito de ser: menos incendiário e mais bombeiro
V - Vez ou outra, ser incendiário
Verdade seja dita: quase todas as grandes caminhadas começam com pequenos passos
Você é seu próprio lar
[Um homem não te define
Sua casa não te define
Sua carne não te define]
W - Wabi Sabi, o conceito japonês que nos libera às imperfeições
Woolf, Virginia: “Ser livre e gentil comigo mesma [...]. Às vezes ler, às vezes não ler. Sair, sim - mas ficar em casa apesar de ser convidada. Quanto a roupas, comprar boas”
www com moderação
X - Xodós são o que há
Xeretas não são bem-vindos
Xilofones também não
Y - Yin e Yang, porque faz bem e todo ano a letra Y deste dicionário me complica
Z - Zona de conforto às vezes dá uma paz, né?
Zinco pros dias de inflamação, cortes e radicais livres
Zelar pelo que vale a pena