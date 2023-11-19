“Mussum” nos lembra que escolher é difícil, mas pior mesmo é não ter escolha

Ailton Graça interpreta Mussum no filme Crédito: Globo Filmes

Numa das cenas mais tocantes de “Mussum, o Filmis”, a mãe do menino que se tornaria o trapalhão e sambista Mussum diz que lutou a vida toda para que os filhos tivessem algo que ela não teve: escolhas.

Uma mãe solo, analfabeta, cria da periferia a quem a vida negou a maioria das oportunidades, mas que olhava o mundo com firmeza e sensibilidade. Uma mulher preta em toda a sua potência, que contrariou as estatísticas e, com a ajuda do talento do filho mais velho, semeou terrenos em que brotaram caminhos menos ásperos e mais prósperos.

A missão se cumpriu. Ao contrário da mãe, Antônio Carlos Bernardes Gomes teve escolhas. A certa altura do filme, ainda criança, ele aparece, literalmente, em cima do muro, dividido entre o samba e a segurança.

De um lado, o batuque que vem do quintal hipnotiza o moleque. Do outro, o chamado materno simboliza o juízo e a estabilidade de uma vida distante da farra.

A dúvida acompanha o personagem durante toda a história. Mussum integrou o grupo Originais do Samba por cerca de duas décadas, mas deixou o conjunto quando o sucesso como comediante de televisão passou a atrapalhar os compromissos que ele tinha com a música.

Na época, a TV representava um salário fixo, um contracheque generoso que empurrava o artista para longe do que ele mais gostava de fazer.

Seu trabalho nos Trapalhões reforçava estereótipos que hoje soam fora do tom, mas pagava melhor e de forma mais regular do que o samba.

Como escolher entre o bolso e o coração quando o que paga os boletos se distancia do que faz o olho brilhar?

Mussum apostou na estabilidade, mas a dúvida vez ou outra ressurgia. Teria marcado a opção certa? Ou, ao contrário, estaria mais feliz se o lado escolhido fosse o outro?

Eis uma história que se repete… Escolhas têm efeitos, consequências e correção monetária, exatamente como o Ensaio sobre a Natureza dos Juros ensinava que seria: estômago, amores, espíritos e equilíbrio sujeitos aos acréscimos monetários de quem empresta a quem paga, mais ou menos como na economia.

O que levar e o que deixar para trás quando o limite se impõe? Como saber a hora de parar e a hora de seguir? O que cai melhor, solidão ou companhia, saltar de paraquedas ou a sorte de um amor tranquilo, dinheiro no fundo de renda fixa ou, como na canção, melhor queimar tudo agora do que desaparecer aos poucos?