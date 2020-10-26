Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Filho de Mussum luta na Justiça para acrescentar nome do humorista a seu documento

Igor Palhano fez DNA no ano passado, que comprovou a paternidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 14:56

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 14:56

O dentista Igor Palhano, 29, que descobriu no ano passado ser filho biológico do humorista Mussum (1941-1994)
O dentista Igor Palhano, 29, que descobriu no ano passado ser filho biológico do humorista Mussum (1941-1994) Crédito: Instagram/@igorpalhano
O dentista Igor Palhano, 29, que descobriu no ano passado ser filho biológico do humorista Mussum (1941-1994), de Os Trapalhões, aguarda agora a confirmar da paternidade pela Justiça e afirma que quer incluir o sobrenome do comediante em seus documentos. Já a herança, ele diz não ser o principal.
Palhano contou, em entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record), que soube que era filho de Mussum quando tinha 18 anos, mas preferiu não revelar a ninguém em respeito ao padrasto. "Ele não gostava, era como se eu estivesse sendo injusto com ele. Ele não falava isso, mas eu tinha isso na minha cabeça."

Veja Também

Documentário revela a face séria de Mussum

Latino assume paternidade de filha de 20 anos e chega a dez herdeiros

Foi só no ano passado, que ele decidiu fazer o teste de DNA, já com apoio dos demais filhos do humorista, com quem ele mantém, uma relação bastante amigável. "Fiz com meu irmão mais velho. Assim que ele soube, se disponibilizou foi bem tranquilo", afirma ele, que completa: "Quando vi que tinha 99,999% compatível foi surreal.
Agora, o objetivo de Palhano é conseguir acrescentar o nome de Mussum a seus documentos, mas sem tirar o sobrenome de seu padrasto, que o registrou ainda bebê. Já em relação à herança que ele também deverá ter acesso diz que "se tiver alguma coisa tudo bem e se não tiver tudo bem também porque não faz diferença", afirma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: ainda dá tempo de comprar ingressos para o show
Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados