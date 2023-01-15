Pequeno dicionário para o ano que começou, edição 2023

A - Ano novo, ares novos

As decepções passam, os afetos ficam

As contas sempre chegam



B - Balanço, cadência, andamento

Bendito seja o brigadeiro

Banho frio ainda não dá



C - Colocar em prática a sagrada arte da leveza - não custa repetir

Celebrar as pequenas vitórias

Cuidar do que for verdadeiro, deixar o que não for passar, como na canção



D - Dançar de vez em quando

Descansar também faz parte

Drummond, o sábio Drummond: “[...] se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos”



E - Equilíbrio, tanto quanto possível

Escrever com os dedos, o cérebro, o fígado, o coração

É como disse o autor de autoajuda: “A única coisa que você pode dominar é a maneira como você reage. Concentre-se naquilo que você pode controlar”



F - Feito é melhor que perfeito

Faça chuva ou faça sol, mas prefiro sol

Fluxos, correntes, trajetórias



G - Gato, ano cinco e um amor que só cresce

Gengibre para o chá

Generosidade com os outros e com a gente mesmo não pode faltar



H - Honrar o passado, celebrar o presente, construir o futuro

Hoje mesmo, por que não?

Homofobia é crime, racismo também



I - Inspiração, em todos os sentidos

Intuição: ouça o que ela diz

Insistir, quando for o caso



J - John Milton sabia das coisas. A vaidade, definitivamente, é o pecado favorito do diabo

Jornalismo e literatura

Janeiro a janeiro, até o mundo acabar



K - Keep, Trello e um caderno para tomar notas

L - Lembrar para não esquecer: essencial é o que nos move, entusiasma, emociona

Linhas, páginas, capítulos, livros

Lamott, Anne: “Não é uma frase completa”



M - Movimento, sempre que possível

Menos muros, mais pontes

Murakami, Haruki: “Em outras palavras, vamos ser francos, o mundo não é justo”



N - Notícias boas, de preferência

Não resisti, me rendi: air fryer

Nada será como antes



O - O principal é manter o principal como principal

O poético Brasil que opera nas frestas, mais forte do que nunca

O que disse o escritor: que, para discernir o que é vital, precisamos de espaço para pensar, tempo para escutar, permissão para brincar, sabedoria para dormir e disciplina para escolher



P - Potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate

Paciência, porque a verdade sempre aparece

Princípio de Pareto: 20% do nosso esforço produz 80% dos resultados



Q - Que seja livre

Que seja leve

Que seja bom



R - Resumo da ópera: que Fortuna, a deusa do destino, da sorte e da esperança esteja conosco

Reciprocidade é bonito de ter e ver

Raízes, não âncoras, uma vez mais



S - Simbolismos: eu gosto

Seja lá qual for o seu objetivo, comece

Se não deu, recomece



T - Tradição é tradição e vice-versa

Tração, o fluxo que nos move

Tolerância, menos com os intolerantes



U - Um santo remédio: o tempo

Um modo de operar: com afeto

Um vício incurável: Coca-Cola



V - Viva a potência dos encontros

Vale ouro: lealdade

Vale ouro parte 2: sossego



W - William H. McRaven tem lá sua razão: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama

X - Xícaras antigas, um velho amor

Xadrez, poás e outras estampas

X nas tarefas cumpridas



Y - Yin e Yang, porque faz bem e porque todo ano eu agarro na letra Y deste dicionário

Z - Zelo com a gente e com os nossos