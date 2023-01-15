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Crônica

Pequeno dicionário para o ano que começou, edição 2023

Entra ano, sai ano... mais uma seleção de desejos e escolhas para o ano que se inicia

Públicado em 

15 jan 2023 às 00:02
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

A - Ano novo, ares novos
  • As decepções passam, os afetos ficam
  • As contas sempre chegam
B - Balanço, cadência, andamento
  • Bendito seja o brigadeiro
  • Banho frio ainda não dá
C - Colocar em prática a sagrada arte da leveza - não custa repetir
  • Celebrar as pequenas vitórias
  • Cuidar do que for verdadeiro, deixar o que não for passar, como na canção
D - Dançar de vez em quando
  • Descansar também faz parte
  • Drummond, o sábio Drummond: “[...] se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos”
E - Equilíbrio, tanto quanto possível
  • Escrever com os dedos, o cérebro, o fígado, o coração
  • É como disse o autor de autoajuda: “A única coisa que você pode dominar é a maneira como você reage. Concentre-se naquilo que você pode controlar”
F - Feito é melhor que perfeito
  • Faça chuva ou faça sol, mas prefiro sol
  • Fluxos, correntes, trajetórias

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G - Gato, ano cinco e um amor que só cresce
  • Gengibre para o chá
  • Generosidade com os outros e com a gente mesmo não pode faltar
H - Honrar o passado, celebrar o presente, construir o futuro
  • Hoje mesmo, por que não?
  • Homofobia é crime, racismo também
I - Inspiração, em todos os sentidos
  • Intuição: ouça o que ela diz
  • Insistir, quando for o caso
J - John Milton sabia das coisas. A vaidade, definitivamente, é o pecado favorito do diabo
  • Jornalismo e literatura
  • Janeiro a janeiro, até o mundo acabar
K - Keep, Trello e um caderno para tomar notas
L - Lembrar para não esquecer: essencial é o que nos move, entusiasma, emociona
  • Linhas, páginas, capítulos, livros
  • Lamott, Anne: “Não é uma frase completa”
M - Movimento, sempre que possível
  • Menos muros, mais pontes
  • Murakami, Haruki: “Em outras palavras, vamos ser francos, o mundo não é justo”
N - Notícias boas, de preferência
  • Não resisti, me rendi: air fryer
  • Nada será como antes
O - O principal é manter o principal como principal
  • O poético Brasil que opera nas frestas, mais forte do que nunca
  • O que disse o escritor: que, para discernir o que é vital, precisamos de espaço para pensar, tempo para escutar, permissão para brincar, sabedoria para dormir e disciplina para escolher
P - Potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate
  • Paciência, porque a verdade sempre aparece
  • Princípio de Pareto: 20% do nosso esforço produz 80% dos resultados
Q - Que seja livre
  • Que seja leve
  • Que seja bom
R - Resumo da ópera: que Fortuna, a deusa do destino, da sorte e da esperança esteja conosco
  • Reciprocidade é bonito de ter e ver
  • Raízes, não âncoras, uma vez mais
S - Simbolismos: eu gosto
  • Seja lá qual for o seu objetivo, comece
  • Se não deu, recomece
T - Tradição é tradição e vice-versa
  • Tração, o fluxo que nos move
  • Tolerância, menos com os intolerantes
U - Um santo remédio: o tempo
  • Um modo de operar: com afeto
  • Um vício incurável: Coca-Cola
V - Viva a potência dos encontros
  • Vale ouro: lealdade
  • Vale ouro parte 2: sossego
W - William H. McRaven tem lá sua razão: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama
X - Xícaras antigas, um velho amor
  • Xadrez, poás e outras estampas
  • X nas tarefas cumpridas
Y - Yin e Yang, porque faz bem e porque todo ano eu agarro na letra Y deste dicionário
Z - Zelo com a gente e com os nossos
  • Zodíaco pra quem for de zodíaco
  • Z + Ctrl quando for preciso.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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