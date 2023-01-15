Pequeno dicionário para o ano que começou, edição 2023

A - Ano novo, ares novos
- As decepções passam, os afetos ficam
- As contas sempre chegam
B - Balanço, cadência, andamento
- Bendito seja o brigadeiro
- Banho frio ainda não dá
C - Colocar em prática a sagrada arte da leveza - não custa repetir
- Celebrar as pequenas vitórias
- Cuidar do que for verdadeiro, deixar o que não for passar, como na canção
D - Dançar de vez em quando
- Descansar também faz parte
- Drummond, o sábio Drummond: “[...] se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos”
E - Equilíbrio, tanto quanto possível
- Escrever com os dedos, o cérebro, o fígado, o coração
- É como disse o autor de autoajuda: “A única coisa que você pode dominar é a maneira como você reage. Concentre-se naquilo que você pode controlar”
F - Feito é melhor que perfeito
- Faça chuva ou faça sol, mas prefiro sol
- Fluxos, correntes, trajetórias
G - Gato, ano cinco e um amor que só cresce
- Gengibre para o chá
- Generosidade com os outros e com a gente mesmo não pode faltar
H - Honrar o passado, celebrar o presente, construir o futuro
- Hoje mesmo, por que não?
- Homofobia é crime, racismo também
I - Inspiração, em todos os sentidos
- Intuição: ouça o que ela diz
- Insistir, quando for o caso
J - John Milton sabia das coisas. A vaidade, definitivamente, é o pecado favorito do diabo
- Jornalismo e literatura
- Janeiro a janeiro, até o mundo acabar
K - Keep, Trello e um caderno para tomar notas
L - Lembrar para não esquecer: essencial é o que nos move, entusiasma, emociona
- Linhas, páginas, capítulos, livros
- Lamott, Anne: “Não é uma frase completa”
M - Movimento, sempre que possível
- Menos muros, mais pontes
- Murakami, Haruki: “Em outras palavras, vamos ser francos, o mundo não é justo”
N - Notícias boas, de preferência
- Não resisti, me rendi: air fryer
- Nada será como antes
O - O principal é manter o principal como principal
- O poético Brasil que opera nas frestas, mais forte do que nunca
- O que disse o escritor: que, para discernir o que é vital, precisamos de espaço para pensar, tempo para escutar, permissão para brincar, sabedoria para dormir e disciplina para escolher
P - Potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate
- Paciência, porque a verdade sempre aparece
- Princípio de Pareto: 20% do nosso esforço produz 80% dos resultados
Q - Que seja livre
- Que seja leve
- Que seja bom
R - Resumo da ópera: que Fortuna, a deusa do destino, da sorte e da esperança esteja conosco
- Reciprocidade é bonito de ter e ver
- Raízes, não âncoras, uma vez mais
S - Simbolismos: eu gosto
- Seja lá qual for o seu objetivo, comece
- Se não deu, recomece
T - Tradição é tradição e vice-versa
- Tração, o fluxo que nos move
- Tolerância, menos com os intolerantes
U - Um santo remédio: o tempo
- Um modo de operar: com afeto
- Um vício incurável: Coca-Cola
V - Viva a potência dos encontros
- Vale ouro: lealdade
- Vale ouro parte 2: sossego
W - William H. McRaven tem lá sua razão: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama
X - Xícaras antigas, um velho amor
- Xadrez, poás e outras estampas
- X nas tarefas cumpridas
Y - Yin e Yang, porque faz bem e porque todo ano eu agarro na letra Y deste dicionário
Z - Zelo com a gente e com os nossos
- Zodíaco pra quem for de zodíaco
- Z + Ctrl quando for preciso.