Wandinha e Pinóquio exaltam a coragem de ser o que se é

"Wandinha", da Netflix, tem filha adolescente da Família Addams como protagonista Crédito: Netflix/Divulgação

Não sei vocês, mas eu costumo simpatizar de imediato com personagens desacertados, desajustados, desencaixados como Wandinha Addams e Pinóquio.

Gosto do espírito torto que nos faz recuar à primeira vista, mas que no fundo esconde falta de traquejo, um bom e velho trauma, uma enorme ausência de alguma coisa. Me sensibilizo com a falta de jeito que questiona padrões e preconceitos. Estimo as esquisitices dos que têm bom coração.

Wandinha Addams é autossuficiente, turrona e sarcástica, dona de um gosto macabro, de hábitos pouco ortodoxos e de uma inabalável tendência à reclusão. Delicadeza e altruísmo não são o seu forte.

Na série da TV, ela acaba expulsa do colégio e transferida para a Academia Nunca Mais, uma escola de crianças superdotadas ou com poderes mágicos nas proximidades de uma cidadezinha conservadora no meio do nada. Wandinha tem poderes sobrenaturais e vai investigar uma série de assassinatos no local.

O cenário da nova versão de Pinóquio é igualmente antiquado e ainda mais assustador: a Itália durante a ascensão do fascismo. Confuso por ser tão diferente das outras crianças, o boneco de madeira cujo nariz cresce quando ele mente foge de casa para encontrar seu lugar no mundo.

Cena de Pinóquio Crédito: Netflix

Na fábula recriada por Guillermo del Toro, Pinóquio, um boneco temperamental e impulsivo, se vê obrigado a participar de um treinamento de guerra e a trabalhar como atração no circo de um sujeito desalmado.

A jornada dos dois gira, de algum modo, em torno da desobediência como forma de libertação e autoafirmação.

A dança de Wandinha no baile da escola, no episódio 4, é uma ode à imperfeição, uma celebração da esquisitice, uma homenagem à coragem de ser exatamente o que se é, a despeito dos padrões que o mundo impõe.

O número de marionetes criado por Pinóquio para receber o ditador Benito Mussolini também tem um quê da ousadia de se dizer o que precisa ser dito.

Tanto Wandinha quanto Pinóquio, no entanto, têm a ordem à espreita. Os limites e a autoridade representados pela diretora da Academia Nunca Mais, pelo xerife ou pelo obtuso oficial de alto patente do regime fascista, por exemplo, são os antagonistas da exaltação à diferença promovida pelos dois personagens.