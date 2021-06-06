Pandemia mina uma mania raiz, tipicamente brasileira: a alegria

O modo brasilis por excelência de rir o quanto possível apesar das ausências Crédito: Shutterstock

Além da tragédia escancarada nos quase 500 mil mortos, na economia em crise e em todo o resto que vocês sabem, há um efeito perverso da pandemia que pouco vemos, mas que não deixa de cobrar seu preço, com juros e correção monetária. A pandemia tem sido certeira na missão de minar uma mania raiz, tipicamente brasileira: a alegria.

A prova dos nove de que falava Oswald de Andrade em sua cruzada por raízes no lugar de âncoras, pontes ao invés de muros. A melhor coisa que existe, como cantou o capitão do mato Vinícius De Moraes, poeta e diplomata, na linha direta de Xangô. O motor da fé segundo o evangelho de Gilberto Passos Gil Moreira. O modo brasilis por excelência de rir o quanto possível apesar das ausências, dançar quase sempre apesar das perdas, celebrar o sol, a festa, o futebol, o carnaval.

Não falo das pequenas alegrias da vida adulta, como naquele dia em que roubei do rapper o título do texto. Falo do jeito coletivo de sambar, literal ou metaforicamente, na cara dos problemas. Falo deste misto de talento tropical com resiliência, a despeito do que pesa.

Falo do hábito intrinsecamente brasileiro de levar ao pé da letra a canção que diz que quando você para de brincar e mexer o coração, ao invés de bater, padece.

Falo do gosto e da graça retratados na essência do carnaval, no sorrisão escancarado depois do gol, no samba da esquina, na vocação para a diversão que o povo brasileiro tem - ou tinha -, mesmo com agruras, mesmo com ausências, mesmo que com pouco.

Se a alegria é uma forma de resistência, como dizem, ela e a vacina nos salvarão do horror em que estamos metidos. Os desafios são enormes, eu sei: comida para quem tem fome, a exaustão do isolamento, a recuperação da economia, a saudade dos que se foram, o medo de mais mortes, a gente mesmo tentando se proteger sem suspender a vida.

Perdemos gente demais no último ano. Perdemos, gente que nos fazia rir, como Paulo Gustavo , gente que nos fazia flutuar, como Aldir Blanc . Perdemos gente que morreu de outras causas, mas igualmente deixou um buraco no peito que vai saber.

Perdemos gente que fez a estatística sair do noticiário da TV para sentar no sofá, bem do nosso lado.

Sumiu o fôlego, a energia anda em falta. O Brasil não é exatamente o melhor lugar para se estar na pandemia. Mas somos brasileiros. E brasileiro, vocês sabem, não desiste nunca.