Vai pocar: um evento para pessoas curiosas, inquietas e dispostas

Esta sexta-feira (2) é dia da abertura do ESX 23, na Praça do Papa. Soube que são esperados mais de 20 mil visitantes na faixa dos 20 a 25 anos, muitos vindos de outras cidades. A convite da TecVitória, estarei lá, ao lado de colegas das antigas, me emocionando ao ver o que verei.

Em 1987, depois de passar quatro anos em João Pessoa e outros dez em Brasília, em duas temporadas, voltei pra Vitória. Vim animado em atuar na promoção do desenvolvimento tecnológico, mesmo sabendo que o pessoal que tratava disso por aqui cabia num Fusca. O estado ainda era bem carente de iniciativas nessa área, com expectativas de progresso centradas nos chamados grandes projetos.

Trouxe na bagagem experiências interessantes, algumas das quais pude colocar em prática no Bandes, ao lado de Ricardo Santos, sob a batuta de Odilon Borges. Começamos por criar linhas de apoio financeiro para atividades de capacitação, pesquisa e desenvolvimento, até então só disponíveis nas agências federais.

É dessa época a implantação de centros tecnológicos para atuarem na modernização de setores tradicionais da economia capixaba, incluindo os de mármore e granito, de metalmecânica e do café, que continuam a produzir resultados expressivos até hoje.

Como aquelas linhas de apoio foram extintas na gestão seguinte, por um presidente desavisado, trazido do BNDES, tratei de aproveitar os bons ventos que sopravam da Prefeitura de Vitória, sob o comando de Vitor Buaiz, Rogério Medeiros e Fernando Bettarello. A ideia de criar um fundo e um conselho para estimular e promover iniciativas e negócios, baseados em conhecimento técnico, inteligência e criatividade, foi muito bem recebida. Nossa Capital sediava universidades, laboratórios, empresas e órgãos públicos, havia alguma demanda por produtos e serviços de base técnica e, importante, contava com dinheiro em caixa. A cidade inovou e tornou-se pioneira ao incorporar tais instrumentos à gestão municipal.

Seria uma rota alternativa para contornar, a médio prazo, as restrições impostas pela geografia do município, que limita a agricultura e a produção industrial em escala. Era estratégico estimular a criação de empresas de base tecnológica para produzir bens e serviços a serem exportados para outras regiões. Ajudaria a melhorar o balanço de pagamento do município, onde tudo o que é usado e consumido é comprado fora de seus limites.

Para começar, a PMV mobilizou Governo do Estado, Bandes, Findes, Sebrae e Ufes para criar a TecVitória, a primeira incubadora de empresas de base tecnológica do Espírito Santo. Há quem diga que ela nasceu de parto prematuro, dada a baixíssima procura pelas facilidades que oferecia. Na época, seus potenciais usuários estavam focados nas oportunidades de emprego oferecidas pelas grandes empresas. Pois lá se foi esse tempo dos empregos atraentes.

O ESX 23 é um evento para pessoas curiosas, inquietas e dispostas a criar seu próprio negócio e a correr riscos. Nele, elas poderão ver de perto as experiências das mais de 80 startups presentes, bem como conhecer instrumentos e modalidades de apoio ao empreendedorismo adotados por agentes públicos e privados, na disputa pelos mais talentosos e promissores.