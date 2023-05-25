Maior evento de inovação do ES reúne grandes nomes do mercado e atores do ecossistema

A inovação não para! Prova disso poderá ser conferida de perto durante o ES Innovation Experience (ESX), maior evento de inovação do Espírito Santo, que acontece de 2 a 4 de junho, na Praça do Papa, em Vitória. O ESX 2023 vai reunir palestras, painéis, oficinas, experiências imersivas e interativas, startups, iniciativas em robótica, games e espaço para conexões entre ideias e investidores.
Entre os palestrantes confirmados estão Kim Farrel, executiva do Tik Tok que já passou por empresas como Google e Booking; e In Hsieh, cofundador e CEO da Chinnovation, que atuou na aceleração e desenvolvimento de negócios de startups chinesas como Aliexpress e Kwai.
Também compartilham suas experiências o executivo David Politanski, que passou pelas principais big techs globais, sendo especialista em vendas, inovação e transformação; André Santos, embaixador do Mercado Livre no Brasil; e Gisele Paula, cofundadora do Reclame Aqui e autora do best-seller “Cliente Feliz Dá Lucro”.
Desde 2019, o ESX se estabeleceu como o ponto de encontro do ecossistema de inovação capixaba. Na última edição, o evento reuniu mais de 17 mil pessoas, apresentando novidades para diferentes públicos e setores.
O ESX é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES); correalização do Governo do Estado do Espírito Santo; com apoio dos parceiros da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI); patrocínio da Vale; Petrobras e Governo Federal; Findeslab; Banco do Nordeste e Governo Federal; Suzano; ArcelorMittal; Prefeitura de Vitória; EDP; e Sicoob. Confira a programação completa e inscreva-se em: https://esx.com.es/.
O objetivo dessa iniciativa, segundo o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato, é ser uma plataforma de conexão entre startups, instituições e atores que integram o ecossistema de inovação capixaba.
"Nosso objetivo é entregar uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico para o Estado. Não tem outra saída, senão caminhar na evolução tecnológica, por meio da inovação. Reunindo as cinco hélices: academia, empresas, entes de governo, instituições e startups, é possível investir na formação de talentos, estimular a inovação aberta e criar legislações adequadas de apoio e estímulo. Precisamos nos tornar um berçário de startups e iniciativas inovadoras, isso fará com que sejamos um ecossistema fortalecido"
O diretor do Sebrae/ES destaca que esse trabalho integrado busca tornar o Espírito Santo um dos cinco Estados mais inovadores do país até 2030. “Hoje, estamos na nona posição, mas estávamos na 23ª até 2016. Estamos avançando e ainda temos muito a avançar”, ressalta Luiz Toniato.
A programação do ESX é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site esx.com.es. Somente pelo palco principal, intitulado Arena do Conhecimento, irão passar 23 nomes nacionais em painéis para falar sobre as tendências em diferentes áreas, como tecnologia, marketing e e-commerce.
Conexões entre startups e investidores
Foram selecionadas 72 startups capixabas para participar do ESX 2023 de forma gratuita, a partir de um edital para inscrições. Elas terão espaço para divulgar e fortalecer sua marca, produto ou serviço. “Nossa expectativa é que essa participação possibilite diversas conexões com investidores e a realização de negócios, projetando cada vez mais as startups capixabas como o motor de desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação”, pontua o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato.
Além disso, o ambiente SebraeLab vai oferecer estímulo à criatividade e orientação sobre metodologias para inspirar o surgimento de novas soluções e modelos de negócios inovadores, com games, trilhas e consultorias com foco em inovação.
Talentos do futuro
De olho no futuro da inovação, o evento também inclui as crianças e adolescentes. Eles terão um espaço especial, o Talentos do Amanhã, com oficinas gratuitas de robótica, programação e criação de games, com objetivo de incentivar e desenvolver seu lado criativo.
Saiba mais
- ESX - Espírito Santo Innovation Experience
- Quando: 2, 3 e 4 de junho (sexta a domingo)
- Onde: Praça do Papa, em Vitória
- Inscrições gratuitas e programação completa: https://esx.com.es/
Os espaços do ESX 2023
01
Arena do Conhecimento | Suzano
Esse é o palco principal do evento, patrocinado pela Suzano. Durante os três dias, o espaço vai receber palestrantes de renome nacional e internacional, ligados à inovação e negócios. O ambiente tem capacidade para até 300 pessoas por palestra. Confira a programação e inscreva-se em: https://esx.com.es/.
02
Café Network | Sicoob
O espaço, patrocinado pelo Sicoob, será o ponto de encontro para quem deseja fazer negócios. Com um ambiente aconchegante, o local vai permitir a apresentação e promoção de IGs do Espírito Santo como cacau em amêndoas de Linhares, conilon do Espírito Santo, para o café conilon e café arábica do Caparaó e Montanhas capixabas, como forma de propiciar a geração de negócios, troca de conhecimentos e networking.
03
Espaço Robótica | ArcelorMittal
Imersão e interatividade é o que promete o espaço Robótica, patrocinado pela ArcelorMittal. Lá os visitantes terão contato com tecnologias e robôs desenvolvidos por empresas cuja inovação está na essência dos seus negócios.
04
Rocket | Vale
Aprofundar a discussão sobre os diversos aspectos da inovação é o desafio deste espaço, que tem patrocínio da Vale. Serão cerca de 40 palestrantes apresentando painéis temáticos com conteúdos diversificados, durante os três dias de evento. Confira: https://esx.com.es/palestrantes-espaco-rocket/.
05
Start | Petrobras e Governo Federal
Trinta especialistas em inovação vão participar de painéis temáticos que propõem um melhor entendimento sobre inovações e suas diversas aplicações. O espaço é patrocinado pela Petrobras e Governo Federal, e tem como público-alvo quem está iniciando na jornada da inovação. Confira: https://esx.com.es/palestrantes-espaco-start/.
06
Conexão | EDP
Esse ambiente, patrocinado pela EDP, é destinado para conteúdos desenvolvidos por patrocinadores, expositores e atores do ecossistema de capixaba de inovação. O público-alvo são empresas, empreendedores e estudantes que buscam um debate mais profundo sobre os temas da inovação e tecnologia.
07
Talentos do Amanhã | Prefeitura de Vitória
Com o objetivo de despertar o interesse de crianças a partir de seis anos e jovens em relação à inovação e à tecnologia, o espaço Talentos do Amanhã, patrocinado pela Prefeitura de Vitória e com parceria com a Crtl Play, vai oferecer oficinas sobre robótica e programação, de maneira leve e pensada para esse público. Para participar é preciso se inscrever em: https://esx.com.es/.