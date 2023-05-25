Maior evento de inovação do ES reúne grandes nomes do mercado e atores do ecossistema

ESX 2023 vai reunir palestras, oficinas, painéis, além de experiências imersivas e interativas, entre outras iniciativas Crédito: Sebrae-ES/Divulgação

A inovação não para! Prova disso poderá ser conferida de perto durante o ES Innovation Experience (ESX), maior evento de inovação do Espírito Santo, que acontece de 2 a 4 de junho, na Praça do Papa, em Vitória. O ESX 2023 vai reunir palestras, painéis, oficinas, experiências imersivas e interativas, startups, iniciativas em robótica, games e espaço para conexões entre ideias e investidores.

Entre os palestrantes confirmados estão Kim Farrel, executiva do Tik Tok que já passou por empresas como Google e Booking; e In Hsieh, cofundador e CEO da Chinnovation, que atuou na aceleração e desenvolvimento de negócios de startups chinesas como Aliexpress e Kwai.

Kim Farrel é executiva do Tik Tok e já passou por empresas como Google e Booking Crédito: Divulgação

Também compartilham suas experiências o executivo David Politanski, que passou pelas principais big techs globais, sendo especialista em vendas, inovação e transformação; André Santos, embaixador do Mercado Livre no Brasil; e Gisele Paula, cofundadora do Reclame Aqui e autora do best-seller “Cliente Feliz Dá Lucro”.

Desde 2019, o ESX se estabeleceu como o ponto de encontro do ecossistema de inovação capixaba. Na última edição, o evento reuniu mais de 17 mil pessoas, apresentando novidades para diferentes públicos e setores.

Diego Barreto é vice-presidente de Finanças e Estratégias do Ifood e será um dos palestrantes do ESX 2023 Crédito: Divulgação

O ESX é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES); correalização do Governo do Estado do Espírito Santo; com apoio dos parceiros da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI); patrocínio da Vale; Petrobras e Governo Federal; Findeslab; Banco do Nordeste e Governo Federal; Suzano; ArcelorMittal; Prefeitura de Vitória; EDP; e Sicoob. Confira a programação completa e inscreva-se em: https://esx.com.es/

O objetivo dessa iniciativa, segundo o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato, é ser uma plataforma de conexão entre startups, instituições e atores que integram o ecossistema de inovação capixaba.

O ESX se estabeleceu como o ponto de encontro do ecossistema de inovação capixaba Crédito: Sebrae-ES/Divulgação

"Nosso objetivo é entregar uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico para o Estado. Não tem outra saída, senão caminhar na evolução tecnológica, por meio da inovação. Reunindo as cinco hélices: academia, empresas, entes de governo, instituições e startups, é possível investir na formação de talentos, estimular a inovação aberta e criar legislações adequadas de apoio e estímulo. Precisamos nos tornar um berçário de startups e iniciativas inovadoras, isso fará com que sejamos um ecossistema fortalecido" Luiz Toniato - Diretor técnico do Sebrae/ES

O diretor do Sebrae/ES destaca que esse trabalho integrado busca tornar o Espírito Santo um dos cinco Estados mais inovadores do país até 2030. “Hoje, estamos na nona posição, mas estávamos na 23ª até 2016. Estamos avançando e ainda temos muito a avançar”, ressalta Luiz Toniato.

Luiz Toniato: "Precisamos nos tornar um berçário de startups e iniciativas inovadoras, isso fará com que sejamos um ecossistema fortalecido" Crédito: Sebrae-ES/Divulgação

A programação do ESX é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site esx.com.es . Somente pelo palco principal, intitulado Arena do Conhecimento, irão passar 23 nomes nacionais em painéis para falar sobre as tendências em diferentes áreas, como tecnologia, marketing e e-commerce.

Alexandre Frankel, que dará uma palestra no ESX 2023, é CEO na Housi e Chairman na Vitacon Crédito: Divulgação

Conexões entre startups e investidores

Foram selecionadas 72 startups capixabas para participar do ESX 2023 de forma gratuita, a partir de um edital para inscrições. Elas terão espaço para divulgar e fortalecer sua marca, produto ou serviço. “Nossa expectativa é que essa participação possibilite diversas conexões com investidores e a realização de negócios, projetando cada vez mais as startups capixabas como o motor de desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação”, pontua o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato.

Além disso, o ambiente SebraeLab vai oferecer estímulo à criatividade e orientação sobre metodologias para inspirar o surgimento de novas soluções e modelos de negócios inovadores, com games, trilhas e consultorias com foco em inovação.

Talentos do futuro

Crianças e adolescentes terão um espaço especial, o Talentos do Amanhã, com oficinas de robótica e games Crédito: Sebrae-ES/Divulgação

De olho no futuro da inovação, o evento também inclui as crianças e adolescentes. Eles terão um espaço especial, o Talentos do Amanhã, com oficinas gratuitas de robótica, programação e criação de games, com objetivo de incentivar e desenvolver seu lado criativo.

Saiba mais

A participação das crianças no ESX tem como objetivo incentivar e desenvolver o lado criativo dos pequenos Crédito: Sebrae-ES/Divulgação

ESX - Espírito Santo Innovation Experience

Quando: 2, 3 e 4 de junho (sexta a domingo)



2, 3 e 4 de junho (sexta a domingo) Onde: Praça do Papa, em Vitória



Praça do Papa, em Vitória Inscrições gratuitas e programação completa: https://esx.com.es/



Os espaços do ESX 2023