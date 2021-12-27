Não se engane, você vale a pena e a busca por um novo ano melhor

O ano de 2021 exigiu muito. E se houve dúvidas acerca do valor, não se engane, você vale a pena Crédito: Shad0wfall/Pixabay

O ano chegando ao fim e se vê necessário cada vez mais um balanço de tudo o que aconteceu. Um ano turbulento de sobrevivência muito mais vívido do que a vivência. Muito comum é sentir-se frágil, ou ainda triste e buscar seguir em frente. Sem saber de que lado fica essa direção, descobrimos que fica do lado de dentro. É olhando dentro que se segue em frente.

E no novo ano que se iniciará, continua a vontade de fazer melhor e viver melhor. Após um ano tão intenso, seremos absolvidos da auto cobrança de escrever metas, nos basta o mínimo que se pode ter dentro de uma dignidade justa. Ter acesso a saúde, segurança alimentar, trabalho digno, igualdade de condições de vida em sociedade. Tudo que nos foi arrancado, o mínimo, o desejo.

Foi um ano em que duvidamos do nosso valor, pois o ambiente nunca esteve tão desfavorável e desumano. Quem sobreviveu, o fez agarrando-se a alguma forma de amor e por acreditar em alguma coisa. Um navio não afunda por ter água ao redor e sim porque começa a entrar água dentro. Se permitirmos que o que ocorre em volta nos inunde, corremos o risco de afundar. O ano de 2021 exigiu que houvesse muito amor dentro pra não deixar a água entrar e tomar conta.