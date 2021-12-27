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Equilíbrio

Não se engane, você vale a pena e a busca por um novo ano melhor

Após um ano tão intenso, seremos absolvidos da auto cobrança de escrever metas, nos basta o mínimo que se pode ter dentro de uma dignidade justa

Públicado em 

27 dez 2021 às 08:32
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Vitória, inspiração
O ano de 2021 exigiu muito. E se houve dúvidas acerca do valor, não se engane, você vale a pena Crédito: Shad0wfall/Pixabay
O ano chegando ao fim e se vê necessário cada vez mais um balanço de tudo o que aconteceu. Um ano turbulento de sobrevivência muito mais vívido do que a vivência. Muito comum é sentir-se frágil, ou ainda triste e buscar seguir em frente. Sem saber de que lado fica essa direção, descobrimos que fica do lado de dentro. É olhando dentro que se segue em frente.
E no novo ano que se iniciará, continua a vontade de fazer melhor e viver melhor. Após um ano tão intenso, seremos absolvidos da auto cobrança de escrever metas, nos basta o mínimo que se pode ter dentro de uma dignidade justa. Ter acesso a saúde, segurança alimentar, trabalho digno, igualdade de condições de vida em sociedade. Tudo que nos foi arrancado, o mínimo, o desejo.
Foi um ano em que duvidamos do nosso valor, pois o ambiente nunca esteve tão desfavorável e desumano. Quem sobreviveu, o fez agarrando-se a alguma forma de amor e por acreditar em alguma coisa. Um navio não afunda por ter água ao redor e sim porque começa a entrar água dentro. Se permitirmos que o que ocorre em volta nos inunde, corremos o risco de afundar. O ano de 2021 exigiu que houvesse muito amor dentro pra não deixar a água entrar e tomar conta.
E se houve dúvidas acerca do valor, não se engane, você vale a pena. Você vale a busca por um novo ano melhor, você vale as horas trabalhadas e as noites mal dormidas, as dificuldades e a sensação de que tudo poderia ter sido menos doloroso. E vale tanto, que no próximo ano, apesar do desejo enorme de que seja tudo mais fácil, o maior esforço será feito para garantir o seu bem. Porque vale.

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Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

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