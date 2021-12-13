A saúde é cultivada à meia sombra

É importante se expor aos raios solares, e crescer à meia sombra parece ser a maneira mais harmônica Crédito: Pixabay

A colheita é o resultado da equação do cultivo da saúde. A conta é simples: se plantamos bons hábitos, colheremos boa qualidade de vida e bom funcionamento do corpo. E como uma planta que precisa ficar longe da sombra total, o organismo humano precisa da luz do sol. É importante se expor aos raios solares, e crescer à meia sombra parece ser a maneira mais harmônica.

Há a necessidade de rega. A hidratação é importante para diversos processos de funcionamento corporal e o crescimento com saúde se assemelha ao da planta, o caminho é lento quando escolhemos a meia sombra. As folhas se tornam mais escuras na tentativa de captar o pouco de luz que vem, o caule se estica para otimizar o transporte da seiva.

Como plantas, nos adaptamos as necessidades, buscamos as melhores condições. O sol pleno e a sombra densa nos prejudicam e o equilíbrio está na adaptação, no meio termo, na meia sombra. Viver em situações radicais e extremas exige intensa modulação e a colheita pode ser desastrosa.