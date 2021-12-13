Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adrieli Borsoe

A saúde é cultivada à meia sombra

Se plantamos bons hábitos, colheremos boa qualidade de vida e bom funcionamento do corpo. E como uma planta que precisa ficar longe da sombra total, o organismo humano precisa da luz do sol

Públicado em 

13 dez 2021 às 02:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Homem apreciando a paisagem no parque
É importante se expor aos raios solares, e crescer à meia sombra parece ser a maneira mais harmônica Crédito: Pixabay
A colheita é o resultado da equação do cultivo da saúde. A conta é simples: se plantamos bons hábitos, colheremos boa qualidade de vida e bom funcionamento do corpo. E como uma planta que precisa ficar longe da sombra total, o organismo humano precisa da luz do sol. É importante se expor aos raios solares, e crescer à meia sombra parece ser a maneira mais harmônica.
Há a necessidade de rega. A hidratação é importante para diversos processos de funcionamento corporal e o crescimento com saúde se assemelha ao da planta, o caminho é lento quando escolhemos a meia sombra. As folhas se tornam mais escuras na tentativa de captar o pouco de luz que vem, o caule se estica para otimizar o transporte da seiva.
Como plantas, nos adaptamos as necessidades, buscamos as melhores condições. O sol pleno e a sombra densa nos prejudicam e o equilíbrio está na adaptação, no meio termo, na meia sombra. Viver em situações radicais e extremas exige intensa modulação e a colheita pode ser desastrosa.
Encontrar o equilíbrio inclui uma vida estável, mas principalmente inclui lidar com as adversidades de forma serena. É importante fluir quando podado, crescer ainda que nos terrenos tortuosos, poupar o tamanho do fruto na escassez.

Veja Também

É possível trabalhar sem ficar exausto?

Ciclo circadiano: saiba a importância para o funcionamento do corpo

Você está ouvindo ou escutando?

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

Tópicos Relacionados

Saúde Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis
Imagem de destaque
7 dicas para melhorar a saúde metabólica no dia a dia
Imagem de destaque
Marketing em transformação: 5 aprendizados para marcas se conectarem melhor com o consumidor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados