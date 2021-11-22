Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adrieli Borsoe

Você está ouvindo ou escutando?

Vivendo um momento de ampla comunicação, entendemos que muito se fala. Entretanto, a real comunicação não envolve apenas o falar e sim também o outro lado, o da escuta

Públicado em 

22 nov 2021 às 04:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Ouvindo, escutando, atento
Não basta somente ouvir, tem que se estar atento e compreender o que o outro fala Crédito: Pixabay/RobinHiggins
Será que estamos conectados? Vivendo um momento de ampla comunicação, entendemos que muito se fala, os meios de comunicação permitem a expansão do recado. Todos têm algo a dizer e o espaço da fala está cada vez maior. E com isso temos grande expressão de opiniões chegando a lugares jamais imaginados.
Entretanto, a real comunicação não envolve apenas o falar e sim também o outro lado, o da escuta. Com isso repete-se a pergunta: Será que estamos conectados? E não basta somente ouvir. Ouvir remete ao sentido da audição, é aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Não basta receber o som, é importante compreender e processar a informação internamente.
Uma escuta atenta consegue trazer o alívio para a angústia de quem fala, gerando a conexão necessária para uma boa comunicação. Nem sempre há necessidade do conselho ou da interferência da resposta, muitas vezes o acolhimento da escuta já tem seu papel.
Assim como olhar é diferente e enxergar, ouvir é diferente de escutar. Entendendo que escutar usa mais o coração que o ouvido, é possível entender a experiência ativa e a doação que exige o processo. Uma boa escuta é afeto, é mais que resposta.
Numa era em que “verdades” são ditas sem pudor, a grande sabedoria se encontra mais potente no escutar que no falar, mais no compreender que no sugerir, mais no acolher que no lacrar. E assim a conexão da comunicação acontece de forma ativa e consciente, cuidadosa e eficiente.

Veja Também

Dia Mundial do Combate ao Diabetes: veja os cuidados com a doença

Distensão abdominal após as refeições

Dor lombar e pélvica em gestantes

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados