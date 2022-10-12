Sankhya expande unidade capixaba e projeta crescer 30% em um ano

Crédito: Carlos Alberto

Uma das maiores fornecedoras do país de sistemas de gestão empresarial, a Sankhya Gestão de Negócios trocou o comando de sua unidade no Espírito Santo e quer crescer 30% até o final do ano que vem por aqui. Luiz Muraro Neto assumiu a gestão da unidade capixaba no lugar de Renato William, designado para Campinas.

Atualmente com 150 clientes, a meta do novo gestor é crescer 30% em um ano. Para isso, o escritório da empresa do Estado será ampliado. "Pretendo dar continuidade a uma parceria que Renato William havia firmado com as universidades da região, com o objetivo de retroalimentar a nossa capacidade de contratação no setor de tecnologia e tentar amenizar esse gap em nossa região”, explicou Muraro.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, o executivo quer ampliar o número de clientes por meio da oferta de serviços da Sankhya para os setores de atacado, distribuição, indústria, agronegócio e serviços. A unidade Espírito Santo possui uma carteira de clientes muito abrangente, o que é positivo.