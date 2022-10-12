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Gestão

Sankhya expande unidade capixaba e projeta crescer 30% em um ano

Companhia é uma das maiores empresas provedoras de soluções corporativas do Brasil, com mais de 1,9 mil funcionários e 18 mil clientes em todo o país.

Públicado em 

12 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Internet
Crédito: Carlos Alberto
Uma das maiores fornecedoras do país de sistemas de gestão empresarial, a Sankhya Gestão de Negócios trocou o comando de sua unidade no Espírito Santo e quer crescer 30% até o final do ano que vem por aqui. Luiz Muraro Neto assumiu a gestão da unidade capixaba no lugar de Renato William, designado para Campinas.
Atualmente com 150 clientes, a meta do novo gestor é crescer 30% em um ano. Para isso, o escritório da empresa do Estado será ampliado. "Pretendo dar continuidade a uma parceria que Renato William havia firmado com as universidades da região, com o objetivo de retroalimentar a nossa capacidade de contratação no setor de tecnologia e tentar amenizar esse gap em nossa região”, explicou Muraro.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, o executivo quer ampliar o número de clientes por meio da oferta de serviços da Sankhya para os setores de atacado, distribuição, indústria, agronegócio e serviços. A unidade Espírito Santo possui uma carteira de clientes muito abrangente, o que é positivo.
Fundada em 1989, a Sankhya Gestão de Negócios é uma das maiores empresas provedoras de soluções corporativas do Brasil. Atualmente, a empresa possui 51 unidades, mais de 1,9 mil funcionários e 18 mil clientes em todo o país.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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