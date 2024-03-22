Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Quatro empresas são autorizadas a tocar projetos de dessalinização no ES

Objetivo é chegar ao melhor modelo para a conversão de água do mar em água potável com capacidade para abastecer parte da Grande Vitória e as regiões de Anchieta e Aracruz

Publicado em 22 de Março de 2024 às 03:50

Públicado em 

22 mar 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Água saindo pela torneira Crédito: EBC
As quatro empresas - GS Inima, Infraway, Hidrostudio e Promulti - que se apresentaram para elaborar o projeto de viabilidade técnica e econômica da usina de dessalinização que será construída no Espírito Santo foram aprovadas pela comissão de técnicos montada pelo governo do Estado e poderão iniciar os trabalhos. Em 180 dias os planos precisam ser entregues, o melhor deles será o escolhido. O objetivo é chegar ao melhor modelo para a conversão de água do mar em água potável com capacidade para abastecer parte da Região Metropolitana da Grande Vitória e as regiões de Anchieta e Aracruz.
Feita a escolha do melhor projeto, serão mais seis meses para as audiências públicas e para a análise do Tribunal de Contas do Estado. O leilão para a concessão da usina de dessalinização será feito pela B3, em São Paulo. A previsão é de que isso aconteça no final do primeiro semestre de 2025.
A ideia é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer, com água potável, 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. Ainda não se sabe onde a usina será construída. A Cesan estima que o investimento fique na casa dos R$ 500 milhões. Tudo isso começará a ser respondido a partir de agora, com o início dos estudos de viabilidade. 

Veja Também

Empreiteira do ES vence disputa para a construção da barragem do Rio Jucu

Ilson Hulle deixa a presidência do Porto de Vitória

Supermercados BH compra loja do SuperTop Atacado e Varejo, em Marechal Floriano

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

água Anchieta Aracruz Cariacica Grande Vitória Serra Viana Vila Velha Vitória (ES) Cesan ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos
Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados