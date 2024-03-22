Quatro empresas são autorizadas a tocar projetos de dessalinização no ES

Feita a escolha do melhor projeto, serão mais seis meses para as audiências públicas e para a análise do Tribunal de Contas do Estado. O leilão para a concessão da usina de dessalinização será feito pela B3, em São Paulo. A previsão é de que isso aconteça no final do primeiro semestre de 2025.

A ideia é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer, com água potável, 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. Ainda não se sabe onde a usina será construída. A Cesan estima que o investimento fique na casa dos R$ 500 milhões. Tudo isso começará a ser respondido a partir de agora, com o início dos estudos de viabilidade.