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Agronegócio

Plano Safra no ES: cafeicultores dominam carteira de crédito do Sicredi

Foram mais de 1,2 mil operações e, em volume concedido, o valor liberado chegou aos R$ 240 milhões, número considerado bastante positivo para o primeiro ano de operação

Públicado em 

24 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A produtora rural Josane Bissoli, de 43 anos, trabalha com café arábica na comunidade de Vila Pontões, em Afonso Cláudio
Produtores trabalham com café arábica na comunidade de Vila Pontões, em Afonso Cláudio Crédito: Arquivo pessoal
O Sicredi, cooperativa de crédito mais antiga do Brasil, fechou o balanço de operações do Plano Safra 2022/2023, o primeiro da instituição operando no Espírito Santo. Foram mais de 1,2 mil operações realizadas e, em volume concedido, o valor liberado chegou aos R$ 240 milhões, número considerado bastante positivo.
Os cafeicultores (conilon e arábica) demandaram mais da metade de todo o valor emprestado: R$ 135 milhões. Na sequência vieram os pecuaristas, com R$ 40,3 milhões e os produtores de mamão, com R$ 5 milhões. Em termos de produto, capital de giro (R$ 25 milhões) e investimentos em máquinas e implementos (R$ 3,8 milhões), tiveram destaque.
Em todo o Brasil, o volume emprestado pelo Sicredi na última safra foi recorde: R$ 51,7 bilhões em mais de 308 mil operações, 136% a mais do que no período anterior. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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