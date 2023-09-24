Plano Safra no ES: cafeicultores dominam carteira de crédito do Sicredi

O Sicredi, cooperativa de crédito mais antiga do Brasil,
fechou o balanço de operações do Plano Safra 2022/2023, o primeiro da instituição operando no Espírito Santo. Foram mais de 1,2 mil operações realizadas e, em volume concedido, o valor liberado chegou aos R$ 240 milhões, número considerado bastante positivo.
Os cafeicultores (conilon e arábica) demandaram mais da metade de todo o valor emprestado: R$ 135 milhões. Na sequência vieram os pecuaristas, com R$ 40,3 milhões e os produtores de mamão, com R$ 5 milhões. Em termos de produto, capital de giro (R$ 25 milhões) e investimentos em máquinas e implementos (R$ 3,8 milhões), tiveram destaque.
Em todo o Brasil, o volume emprestado pelo Sicredi na última safra foi recorde: R$ 51,7 bilhões em mais de 308 mil operações, 136% a mais do que no período anterior.