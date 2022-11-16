Mercado automotivo: Grupo Orletti inaugura loja de rede francesa no ES

"O investimento em território nacional previsto pela ATO/Point S Brasil é de mais de R$ 175 milhões. Nossa meta é expandir rapidamente seus negócios no país, com abertura de mais de 200 lojas em cinco anos", afirmou o CEO do Grupo Orletti, Wagner Orletti. Fundada em 1971, em Lyon, a Point S possui 5,8 mil pontos de venda espalhados em 49 países. Todas essas unidades vendem 18 milhões de pneus por ano e faturam 3,5 bilhões de euros.