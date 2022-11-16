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Investimento

Mercado automotivo: Grupo Orletti inaugura loja de rede francesa no ES

A francesa Point S é uma das maiores redes do mundo especializada em serviços automotivos e venda de pneus. O faturamento chega a 3,5 bi de euros

Públicado em 

16 nov 2022 às 19:33
Abdo Filho

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Abdo Filho

Loja da rede francesa Point S
Loja da rede francesa Point S Crédito: Divulgação/Point S
O Grupo Orletti, um dos mais tradicionais do agronegócio e do mercado automotivo capixaba, inaugura na próxima quarta-feira (23), na Leitão da Silva, em Vitória, primeira loja Point S do Estado, a segunda do Brasil. A francesa Point S é uma das maiores redes do mundo especializada em serviços automotivos e venda de pneus. Os grupos Orletti e ADTSA, de Pernambuco, são os responsáveis pela operação brasileira. A empresa ATO, responsável por espalhar a Point S pelo Brasil, foi criada especificamente para isso.
"O investimento em território nacional previsto pela ATO/Point S Brasil é de mais de R$ 175 milhões. Nossa meta é expandir rapidamente seus negócios no país, com abertura de mais de 200 lojas em cinco anos", afirmou o CEO do Grupo Orletti, Wagner Orletti. Fundada em 1971, em Lyon, a Point S possui 5,8 mil pontos de venda espalhados em 49 países. Todas essas unidades vendem 18 milhões de pneus por ano e faturam 3,5 bilhões de euros.  
A ATO/Point S Brasil vai comercializar e oferecer serviços para cuidados e manutenção de pneus como substituição, alinhamento e balanceamento. Também fará manutenção automotiva: diagnósticos, reparos, troca de peças e instalação de acessórios. A loja da Leitão da Silva terá 1 mil m² de área construída. Foram investidos R$ 1,7 milhão e abertos 30 empregos diretos e indiretos.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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