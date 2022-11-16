Mercado automotivo: Grupo Orletti inaugura loja de rede francesa no ES

O Grupo Orletti, um dos mais tradicionais do agronegócio e do mercado automotivo capixaba
, inaugura na próxima quarta-feira (23), na Leitão da Silva, em Vitória, primeira loja Point S do Estado, a segunda do Brasil. A francesa Point S é uma das maiores redes do mundo especializada em serviços automotivos e venda de pneus. Os grupos Orletti e ADTSA, de Pernambuco, são os responsáveis pela operação brasileira. A empresa ATO, responsável por espalhar a Point S pelo Brasil, foi criada especificamente para isso.
"O investimento em território nacional previsto pela ATO/Point S Brasil é de mais de R$ 175 milhões. Nossa meta é expandir rapidamente seus negócios no país, com abertura de mais de 200 lojas em cinco anos", afirmou o CEO do Grupo Orletti, Wagner Orletti. Fundada em 1971, em Lyon, a Point S possui 5,8 mil pontos de venda espalhados em 49 países. Todas essas unidades vendem 18 milhões de pneus por ano e faturam 3,5 bilhões de euros.
A ATO/Point S Brasil vai comercializar e oferecer serviços para cuidados e manutenção de pneus como substituição, alinhamento e balanceamento. Também fará manutenção automotiva: diagnósticos, reparos, troca de peças e instalação de acessórios. A loja da Leitão da Silva terá 1 mil m² de área construída. Foram investidos R$ 1,7 milhão e abertos 30 empregos diretos e indiretos.