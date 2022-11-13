Grande rede de material de construção chega ao Espírito Santo

A Disensa, uma das maiores redes de material de construção da América Latina
, está abrindo suas primeiras lojas no Espírito Santo. As duas primeiras lojas ficam em Vila Velha e Linhares, a intenção da empresa, que faz parte da gigante suíça do concreto LafargeHolcim, é, até o final de 2022, ter dez unidades funcionando no Estado.
Hoje, a rede conta com mais de 200 contratos em outros seis estados: Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda em 2022, está prevista a entrada em uma nova praça: Alagoas. “Estamos muito felizes em inaugurar nossas primeiras lojas no Espírito Santo. O estado conta hoje com mais de 2 mil lojas de construção, sendo uma praça com grande potencial de expansão. Acreditamos que nosso modelo de conversão será atrativo para esses lojistas, que cada vez mais estão entendendo as vantagens de fazer parte de uma franquia e atuar em rede", afirma Henrique Gutterres, diretor da Disensa.
A Disensa foi fundada em 1973, no Equador. A rede está no Brasil desde 2018, a intenção é alcançar 400 lojas da marca no país. Ao todo, na América Latina
, são mais de 3 mil unidades. O modelo adotado é o de franquia de conversão, que transforma lojas, principalmente as de bairro, já existentes em membros da rede Disensa. Claro, também há muitos casos de novos investidores que estão abrindo suas lojas já com a bandeira.