Grande rede de material de construção chega ao Espírito Santo

Hoje, a rede conta com mais de 200 contratos em outros seis estados: Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda em 2022, está prevista a entrada em uma nova praça: Alagoas. “Estamos muito felizes em inaugurar nossas primeiras lojas no Espírito Santo. O estado conta hoje com mais de 2 mil lojas de construção, sendo uma praça com grande potencial de expansão. Acreditamos que nosso modelo de conversão será atrativo para esses lojistas, que cada vez mais estão entendendo as vantagens de fazer parte de uma franquia e atuar em rede", afirma Henrique Gutterres, diretor da Disensa.