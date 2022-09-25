Maílson da Nóbrega: "não há risco de o Brasil virar uma Argentina"

Do começo do ano para cá, a economia
brasileira surpreendeu, cresceu mais do que a maioria dos analistas previa. Qual é o motivo? A liberação das atividades econômicas (por conta do arrefecimento da pandemia). Os serviços, principalmente os presenciais, que tinham sido paralisados em 2020 e 2021, rapidamente voltaram a gerar renda, emprego... Toda esta retomada fez com que o setor de serviços, o maior da economia
, passasse a crescer muito acima da média. A recuperação acima do esperado é explicada essencialmente pela retomada do setor de serviços. O problema é que está acabando, não é possível manter o ritmo, haverá uma desaceleração dos serviços. Além disso, teremos o efeito mais forte da taxa de juros mais alta. Nós acreditamos que os juros ficarão altos por um longo período, não veremos redução antes do final do primeiro semestre do ano que vem. E a inflação, sobretudo a dos pobres, segue alta. Falo de alimentos, saúde, transporte... Portanto, você segue tendo uma corrosão da renda de grande parte da sociedade e um juro que restringe o consumo e o investimento. A Fundação Getúlio Vargas, inclusive, está prevendo uma queda do PIB no próximo ano.