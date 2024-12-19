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Imóveis: ajuste na taxa paga aos cartórios deve ficar para 2026. Entenda

Tribunal de Justiça do Espírito Santo não mandou para a Assembleia projeto de lei com correção da tabela. Ano legislativo terminou nesta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 17:27

Públicado em 

19 dez 2024 às 17:27
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédios na orla de Vila Velha
Prédios da orla de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O ano legislativo terminou, nesta quinta-feira (19), na Assembleia do Espírito Santo, sem que o Tribunal de Justiça tenha mandado o projeto de lei que corrige as taxas cobradas pelos cartórios do Estado na hora de registrar e escriturar um imóvel para avaliação dos deputados estaduais. Assim, o envio deve se dar só em fevereiro do ano que vem, quando TJ e Assembleia voltam aos trabalhos. Pouco mudaria se não fosse um detalhe: taxa de cartório considerada um imposto, portanto, as mudança só valem de um ano para o outro, ou seja, o atraso de pouco mais de um mês no envio do PL significa uma postergação de quase um ano para quem paga, afinal, sendo aprovada em 2025, a alteração fica para 1º de janeiro de 2026.
Existe uma remota possibilidade de envio do PL e votação (em regime extraordinário) ainda em 2024, mas não é provável que aconteça, apesar da pressão exercida pela indústria da construção civil, ainda mais entre os feriados de Natal e ano-novo.
A correção das taxas foi aprovada na última quinta-feira (12) pelos desembargadores, após 23 anos de congelamento. Hoje, quem compra um imóvel acima de R$ 200 mil já paga o teto dos emolumentos. As mudanças ainda não foram anunciadas, mas a coluna apurou que o relatório da comissão presidida pela desembargadora Eliana Munhós Ferreira foi firmemente apoiado pelo plenário do TJ. A proposta apresentada pelo grupo de trabalho foi a seguinte: hoje, quem compra um imóvel de R$ 201 mil paga R$ 6.498,97 para escriturar e R$ 3.899,98 para registrar um imóvel. Só pagaria estes valores quem comprasse um imóvel acima de R$ 1,150 milhão. Uma aquisição de R$ 201 mil pagaria R$ 2.766,32 na escritura e R$ 1.659,79 no registro, queda de 57%. Importante lembrar que estes foram os números propostos, não se sabe exatamente o que saiu aprovado do TJES.
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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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