Unimed inaugura novo espaço em Vitória e vai ampliar aportes em oncologia

A Unimed Vitória
vai ampliar o orçamento para o setor de oncologia (especialidade que estuda, previne, diagnostica e trata cânceres e tumores) em quase 20%: de R$ 150 milhões para R$ 177 milhões. O montante inclui investimentos em medicamentos, materiais, pessoas e operação dos serviços. Na segunda-feira (16), a cooperativa inaugurou uma nova estrutura de atendimento, na Enseada do Suá, em Vitória.
O contrato da nova unidade, que ocupa um andar inteiro do edifício Vértice, foi feito via BTS (built to suit, quando um imóvel de aluguel é feito sob medida para o locatário). O aporte na construção foi de R$ 3 milhões. "A nova operação vem para dar conta de uma demanda que só cresce. Além de mais capacidade, vamos entregar serviços mais modernos, fáceis e humanizados", explicou Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.
Fora das estruturas hospitalares, a Unimed vai concentrar o atendimento de pacientes oncológicos na unidade da Enseada. O investimento faz parte da estratégia da cooperativa de verticalizar a prestação de serviços.