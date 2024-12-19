Unimed inaugura novo espaço em Vitória e vai ampliar aportes em oncologia

O contrato da nova unidade, que ocupa um andar inteiro do edifício Vértice, foi feito via BTS (built to suit, quando um imóvel de aluguel é feito sob medida para o locatário). O aporte na construção foi de R$ 3 milhões. "A nova operação vem para dar conta de uma demanda que só cresce. Além de mais capacidade, vamos entregar serviços mais modernos, fáceis e humanizados", explicou Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.