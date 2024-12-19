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Saúde privada

Unimed inaugura novo espaço em Vitória e vai ampliar aportes em oncologia

A Unimed Vitória vai ampliar o orçamento para o setor de oncologia em quase 20%: de R$ 150 milhões para R$ 177 milhões

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 16:09

Públicado em 

19 dez 2024 às 16:09
Abdo Filho

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Abdo Filho

Nova unidade da Unimed Oncologia, em Vitória
Nova unidade da Unimed Oncologia, em Vitória Crédito: Divulgação/Unimed Vitória
A Unimed Vitória vai ampliar o orçamento para o setor de oncologia (especialidade que estuda, previne, diagnostica e trata cânceres e tumores) em quase 20%: de R$ 150 milhões para R$ 177 milhões. O montante inclui investimentos em medicamentos, materiais, pessoas e operação dos serviços. Na segunda-feira (16), a cooperativa inaugurou uma nova estrutura de atendimento, na Enseada do Suá, em Vitória.
O contrato da nova unidade, que ocupa um andar inteiro do edifício Vértice, foi feito via BTS (built to suit, quando um imóvel de aluguel é feito sob medida para o locatário). O aporte na construção foi de R$ 3 milhões. "A nova operação vem para dar conta de uma demanda que só cresce. Além de mais capacidade, vamos entregar serviços mais modernos, fáceis e humanizados", explicou Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória.
Fora das estruturas hospitalares, a Unimed vai concentrar o atendimento de pacientes oncológicos na unidade da Enseada. O investimento faz parte da estratégia da cooperativa de verticalizar a prestação de serviços.
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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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