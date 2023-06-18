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Negócios

Aeroportos: Cepemar fecha parceria com americanos e investe em salas VIP

Grupo capixaba fechou acordo com a Global Lounge Network, empresa que irá fechar 2023 com 50 espaços VIP em aeroportos do mundo inteiro

Públicado em 

18 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sala de espera VIP do Aeroporto de Vitória
Sala de espera VIP do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Aiport/Divulgação
O Grupo Cepemar fechou uma parceria com a Global Lounge Network (GLN), empresa norte-americana especializada na operação de salas VIP em aeroportos de todo o mundo. Cepemar e GLN já estão administrando quatro salas no Brasil - Vitória, Foz do Iguaçu e duas em Guarulhos (uma no terminal nacional e outra no internacional). Ao todo, até agora, foi feito um investimento de R$ 10 milhões.
“Acreditamos no crescimento da aviação e do turismo e de como esses espaços podem alavancar ainda mais esse segmento. A ideia é continuar avaliando novas oportunidades”, ressalta Nelson Saldanha Chieppe, diretor do Grupo Cepemar.
Para o diretor da GLN no Brasil, Luís Augusto dos Santos, a parceria com o Grupo Cepemar é estratégica para o negócio. “A parceria com o Grupo Cepemar é de extrema importância para nosso plano de crescimento e consolidação. Juntas, buscamos desenvolver projetos diferenciados para um público cada vez mais exigente". A Global Lounge Network tem outros projetos em andamento nos aeroportos de Chapecó, Teresina e São Luís, e espera fechar 2023 com 50 salas VIP ao redor do mundo.
O aporte faz parte de um trabalho de diversificação que está sendo tocado pelo Grupo Cepemar, que, aos 44 anos, possui investimentos em energia solar, gestão de investimentos, soluções ambientais e aviação.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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