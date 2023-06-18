Aeroportos: Cepemar fecha parceria com americanos e investe em salas VIP

Sala de espera VIP do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Aiport/Divulgação

O Grupo Cepemar fechou uma parceria com a Global Lounge Network (GLN), empresa norte-americana especializada na operação de salas VIP em aeroportos de todo o mundo. Cepemar e GLN já estão administrando quatro salas no Brasil - Vitória, Foz do Iguaçu e duas em Guarulhos (uma no terminal nacional e outra no internacional). Ao todo, até agora, foi feito um investimento de R$ 10 milhões.

“Acreditamos no crescimento da aviação e do turismo e de como esses espaços podem alavancar ainda mais esse segmento. A ideia é continuar avaliando novas oportunidades”, ressalta Nelson Saldanha Chieppe, diretor do Grupo Cepemar.

Para o diretor da GLN no Brasil, Luís Augusto dos Santos, a parceria com o Grupo Cepemar é estratégica para o negócio. “A parceria com o Grupo Cepemar é de extrema importância para nosso plano de crescimento e consolidação. Juntas, buscamos desenvolver projetos diferenciados para um público cada vez mais exigente". A Global Lounge Network tem outros projetos em andamento nos aeroportos de Chapecó, Teresina e São Luís, e espera fechar 2023 com 50 salas VIP ao redor do mundo.