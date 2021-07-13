Virada no tempo: ES terá chuva e aumento na temperatura até sexta-feira

ES pode ter chuva nos próximos dois dias Crédito: Fernando Madeira

A chuva que deve se apresentar antes do final de semana já começou na terça-feira. O fim da tarde foi acompanhado de uma rápida chuva na capital capixaba. Nos próximos dias, segundo o Incaper, a tendência é que o sol predomine, mesmo com a previsão de chuva.

"Em função do tempo aberto, a amplitude térmica segue elevada. Isso significa que teremos manhãs geladas e tardes quentes. No entanto, ainda não há expectativa de recordes de temperatura" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

COMO FICA O TEMPO?

Previsão do tempo no ES Crédito: Reprodução Incaper

A quarta-feira (14) deve ter pequenas áreas de instabilidade espalhadas. Há previsão de chuva fraca e rápida durante o dia nas regiões Norte e Nordeste. Entre a Grande Vitória e o Noroeste, chove rápido pela manhã, com presença de nuvens no restante do dia. Nas regiões Sul e Serrana, a quarta será de sol com variações de nuvens, mas sem previsão de chuva.

Em Cachoeiro de Itapemirim , a temperatura máxima não deve passar dos 29 °C, segundo o Climatempo. Em Vitória , os termômetros devem variar entre e 19 °C e 28 °C.

A área em que há previsão de chuva durante a quinta-feira (15) abrange apenas parte do Norte capixaba. Municípios entre Linhares e Montanha devem ter chuva rápida no início do dia. O sol deve brilhar de forma predominante em boa parte do Espírito Santo.

O último dia antes do final de semana deve ter tempo estável no Espírito Santo. A sexta-feira chega com a presença de um sistema de alta pressão, o que favorece o tempo com sol e poucas nuvens.

Na sexta-feira, segundo o Incaper, a temperatura máxima na região Sul pode chegar a 33 °C. Na Grande Vitória, a mínima é de 19 °C e a máxima de 30 °C.